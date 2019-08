Bitva režiséra Trošky s církví kvůli Babovřeskům: Biskup ho označil za satana

Každý ví, že režisér Zdeněk Troška si dělal z farářů legraci už ve svých prvních úspěšných filmech. Komická postava Otíka v podání Luďka Kopřivy z trilogie Slunce, seno… možná nadzdvihla nějaké to konzervativní obočí, ale v řadách církevních hodnostářů nevyvolala takové pozdvižení jako farář Petr Šoustal z Babovřesků.

Zdeňka Trošku z rozhovorů známe jako vždy příjemně naladěného bodrého chlapíka, který se dokáže upřímně rozpovídat na jakékoli téma a jen málokdy si na něco stěžuje. S dobrou náladou přistoupil před lety také k natáčení Babovřesků a všechno podle jeho slov probíhalo bez problémů, až na ty klacky, co mu pod nohy házeli někteří představitelé katolické církve.

"Například pan Jáhen z Pištína nás nepustil do kostela," vzpomínal režisér. "Nechtěli jsme tam ani točit, jen jsme tam chtěli s babkami nacvičit mariánskou píseň."

Do obecního kostela v Dřítni se Troška sice díky povolení starosty dostal, neobešlo se to však bez láteření místního faráře, který starostovi vynadal a režiséra označil za "debila". "Lucku Vondráčkovou dokonce doslova proklel," řekl Troška a dodal, že takový slovník by od sluhy Páně nikdo neočekával.

Režisér upadl v nemilost i u tehdejšího českobudějovického biskupa. Ten se k věci odmítl vyjádřit do médií, podle lidí v jeho okolí však Trošku opakovaně označoval za "satana". Nakonec ze své funkce odstoupil, přičemž se vymluvil na zdravotní problémy.

Nikdo se asi vůbec nedivil, že se v pokračování Babovřesků objevilo hned několik postav, které parodovaly ty reálné. "S nikým si nevyřizuju účty, jen humorným pojetím a nadsázkou poukazuju na to, co se v církvi skutečně děje," prohlásil Troška. I když jsou jeho komedie podle něj jen "blbinou pro zasmání", zobrazují reálné pokrytectví vlastní mnohým katolickým hodnostářům. Řada z nich podle režiséra jen prahne po majetku, ačkoli ovečkám v kostele káže o lásce k bližnímu a pomoci chudým.

Troška si zato velice váží papeže Františka, který je podle něj upřímný a snaží se opravdu vést církev podle učení Kristova.