Jak vypadala nelítostná středověká bitva? Naše představy jsou zkreslené

Válečné pole se rychle proměnilo v rybník krve.

Foto: Shutterstock.com

Před vynálezem střelných zbraní byly vojenské bitvy soubojem svalů a ostražitosti. Lítá řež, ve které muži na koních sekali hlavy pěšáků a krev tekla proudem, však hrozila ztrátou mnoha životů na obou stranách a středověcí vojevůdci si to dobře uvědomovali. Do rizika se proto nehrnuli tak často, jak by se zdálo.