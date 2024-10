Externí autor 17. 10. 2024 clock 5 minut gallery

U světových celebrit jsme zvyklí na to, že milují bizár. Že se je ovšem i v tomhle budou snažit napodobit ty české, tomu by chtěl uvěřit jen málokdo. O to více vám klesne brada, když zjistíte, že se jedná o jednu důležitou věc. Svatbu. Kde všude se rozhodly české hvězdičky si říci své “ano”?

Seznam těch, kteří se rozhodli si pro svůj velký den vybrat nějaké velmi “speciální” místo, vás nejspíš trochu překvapí. Nenachází se tam totiž nikdo typu Monika Binias, Agáta Hanychová nebo Nela Slováková.

Vesměs se jedná o celebrity, které se žádnou větší kontroverzí nevyznačují. Mají sice třeba nějaké své “mouchy”, ale určitě netropí hlouposti, kvůli kterým bychom je mohli nazývat bizarními. Ve většině.

Bohuš Matuš a jeho Krtkův svět

Hned prvním případem je totiž zpěvák Bohuš Matuš. To, že má o třicet let mladší manželku Lucinku se rozhodně nedá nazvat hloupostí, nicméně je to už poněkud větší věkový rozdíl.

K Bohušově smůle si navíc zamilované hrdličky nevybraly ani ideální místo k stvrzení jejich lásky, které by nenabádalo okolí, aby si z věkově velmi rozdílného páru nedělalo “dobrý den”.

close info Facebook zoom_in Bohuš Matuš, Lucie Matušová

A tak se stalo, že v květnu roku 2021 se v dětské herničce Krtkův svět rozezněly svatební zvony. Bohuš a Lucie už dávno předtím čelili kritice, že Bohuš by mohl být její otec a tímhle svému statutu moc nepomohli. Když se ti dva potkali, bylo Lucii šestnáct let, o rok později už byla těhotná. Matušovi v tu dobu táhlo už na padesátku.

„Není to dětský park. Je to rodinný park, kde jsou rodiny s dětmi. Není to ani tak kvůli parku, ale kvůli Josefu Roušalovi (majiteli herničky - pozn. red.), kterého mám rád. Je to poctivý a pracovitý chlap a já mu chci udělat radost a pomoci mu,“ uvedl pro iDNES.cz zpěvák, proč si jako místo pro svatbu vybrali právě Krtkův svět.

Indián Klus v lese

U dalšího adepta bychom nějakou tu vylomeninu také mohli vcelku čekat. Jedná se o zpěváka Tomáše Kluse, který je známý pro svůj alternativní způsob života. Když tedy mělo dojít na svatbu s jeho vyvolenou Tamarou, nemohlo to být nic obyčejného.

Tomáš a Tamara si navíc řekli “ano” hned dvakrát. Poprvé neoficiálně, kdy si na svatbu jen “zahráli” a celá událost tomu byla také uzpůsobena. Na svatbě jste nemohli vidět žádná kvádra nebo společenské šaty, (dnes již) manželé Klusovi se rozhodli to pojmout dost po indiánsku, a tak svatebčané dostali čelenky z peří a na oslavu jejich lásky se vydali do lesa.

close info Pinterest zoom_in Tamara Klusová, Tomáš Klus

Podruhé se partneři byli oddat oficiálně na úřadě, aby jejich sňatek mohl být pravomocně uznaný státem. Nicméně ani pro tentokrát si neodpustili nějaký ten indiánský módní doplněk, a navíc s sebou vzali i své psy.

Svatba ve skále Petry Němcové

U indiánů ještě chvíli zůstaneme, a to v případě topmodelky Petry Němcové, která si svého manžela vzala ve skalní katedrále. Němcová a Benjamin Larretche si vybrali arizonskou Sedonu a její nádhernou katedrálu, která je ve skále. K tomu si na hlavu dali indiánské čelenky a oficiální cesta jejich lásky mohla začít.

close info Instagram zoom_in Petra Němcová, Benjamin Larretche

Nováková s Adamcem se vzali v kině

Vskutku originální nápad dostala herečka Sandra Nováková, které plány o svatbě zhatila koronavirová pandemie. „Přišel nám do toho covid, další léto bylo také nejisté a pak se zdálo, že to kvůli práci nedáme dohromady. A pak přišel tento bláznivý nápad, vzít se před premiérou filmu,“ popsala herečka, jak se to celé seběhlo.

A jak že se to seběhlo celé dál? Snoubenci Nováková s režisérem Vojtěchem Moravcem dorazili na premiéru filmu Hádkovi oblečení do bílého, což už mezi přítomnými vyvolalo jisté podezření.

close info Facebook zoom_in Sandra Nováková, Vojtěch Moravec

Posléze si moderátor celé akce Ondřej Brzobohatý pozval na pódium matrikářku a oddávajícího, a v tu chvíli bylo všem sále už jasné, co se bude dít. Nováková s Moravcem spolu randili devět let a v době jejich veselky už měli i šestiletého synka.

Adéla Elbel tři dny pekla buřty

Adéla Elbel má děti a má je ráda. Rozhodla se jim totiž podřídit i celou svoji veselku. Ta se odehrála ve Lhotce u Tábora, kam její děti jezdí na tábor a ona i její tehdejší snoubenec, dnes již manžel, reklamní ideamaker a textař Michal Rožek rádi jezdí.

close info Pinterest zoom_in Adéla Elbel, Michal Rožek

„Je to tam hrozně fajn, je tam rybník, hřiště, bude se hrát na kytaru...," prozradila tehdy Elbel Miluši Bittnerové v její talkshow. Svatebčanů byla celkem stovka, ovšem z toho bylo třicet dětí, takže místo to bylo více než vhodně zvolené. Celá oslava lásky trvala tři dny a svatebčané hezky po trampsku popíjeli pivo a opékali buřtíky.

Na fotografie ze všech svateb se můžete podívat v naší galerii a také nezapomeňte hlasovat v anketě, které místo je podle vás nejbizarnější.

Zdroje: idnes.cz, blesk.cz, prozeny.cz, extra.cz, super.cz