Blackout je obrovská hrozba: Co by se stalo, kdyby přestala fungovat elektřina?

Bez elektrického proudu by se města ponořila do tmy a chaosu.

Foto: Profimedia.CZ

Poslední dobou začínáme chápat, že život nemusí být tak bezpečný a pohodlný, jak jsme na něj byli v uplynulých desetiletích zvyklí. Přesvědčili jsme se, že světem klidně zničehonic zalomcuje smrtící pandemie a války se nemusejí odehrávat jen na Blízkém východě. Co se ještě může stát? Inu, ještě třeba také může přestat fungovat elektřina.

Na elektrickém proudu je moderní civilizace zcela závislá. Pokud vaši domácnost zasáhne jen několikahodinový výpadek proudu, nic tak strašného se neděje. Projednou si odpočinete od internetu, sáhnete po knize a večer strávíte se studenou mísou při romantickém světle svíček. Horší situace nastane, když elektřina vypadne v celé oblasti na více než 24 hodin. Nejčastěji se to stává v důsledku vichřice nebo námrazy, kdy spadnou stožáry elektrického vedení a oprava si vyžádá několik dnů.

V takovém případě už vám bude vadit, že nejezdí tramvaje a trolejbusy, nefungují semafory ani bankomaty, rozmrzne vám mrazák, místo pohodlné jízdy výtahem musíte šlapat schody a nakoupíte si jen v obchodech, které disponují záložními generátory, přičemž se budete se sousedy přetahovat o poslední plynový vařič na skladě. Pro menší firmy, které generátory nevlastní, představuje delší výpadek proudu značné ztráty.

Ovšem ani generátory nejsou všemocné. Podniky je využijí jen k nejnutnějším procesům nezbytným k udržení základního provozu. Nemocnice je napojí pouze k přístrojům potřebným pro akutní případy a pacienty v bezprostředním ohrožení života.

Podívejte se, jak to vypadalo ve Venezuele, když se ocitla v parném létě bez proudu po dobu několika dnů:

Zdroj: Youtube

Nebezpečné Slunce

Nyní si představme, že by výpadek proudu postihl celou Evropu nebo rovnou celý svět. K takovému scénáři by mohlo dojít například v důsledku zásahu Země koronální hmotou vyvrženou silnou sluneční erupcí. Slunce je v tomto ohledu nepředvídatelné. V roce 1859 geomagnetická bouře vyřadila z provozu americkou telegrafní síť a vytvořila úchvatnou polární záři nad Indií a Karibikem. Tehdy ovšem ještě svět nebyl prošpikován elektrickou sítí a nelétala nad ním letadla závislá na navigačních satelitech.

Vědci odhadují, že podobný jev by dnes mohl zanechat planetu zcela bez elektřiny po dobu několika týdnů. K normálu by se život vrátil až za pár let. Během té doby by na Zemi vládl chaos. Mnoho lidí by se ocitlo bez práce, nefungovala by infrastruktura ani komunikace. Vymizel by noční život, protože vycházky do tmy by se staly životu nebezpečnými.

Není od věci mít vždy po ruce alternativní zdroje světla.Zdroj: Profimedia.CZ

Odnesla by to Kanada - znovu…

S natolik extrémní situací se nicméně nepočítá. Solární bouře by zřejmě nejvíce ohrozila jen oblasti v blízkosti magnetického pólu Země, jmenovitě severní Ameriku. V březnu roku 1989 k takové menší události skutečně došlo: bez elektřiny se ocitla celá kandadská provincie Quebec. Blackout trval pouhých 12 hodin, ale i tak způsobil řadu nepříjemností. Spousta lidí uvízla ve výtahu a v potemnělých podchodech. Metro v Montrealu vypovědělo službu uprostřed ranní špičky a burza v Torontu přestala obchodovat. Rádio Svobodná Evropa vysílalo do Ruska podivný šum, což vyvolalo spekulace, že jeho vysílání záměrně narušili Sověti.

Přestože podle odborníků k podobným událostem dochází velmi zřídka, jejich pravděpodobnost je mnohem vyšší než riziko, že na zemský povrch dopadne větší meteorit nebo že naši civilizaci napadnou mimozemšťané. Dobrá zpráva je, že geomagnetická bouře by přímo neohrozila pozemský život jako takový - pro tento případ jsme dobře chráněni magnetosférou. Globální výpadek proudu by přesto způsobil řadu nepříjemností, jejichž důsledky si v současné chvíli nedokážeme dost dobře představit.

Zdroje: www.bbc.com, www.idnes.cz,www.nasa.gov