Externí autor 14. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Yvetta Blanarovičová stárne s naprostou grácií. Mnozí tvrdí, že vypadá lépe a lépe. Půvabná blondýnka totiž vždy nebyla takovou krasavicí, jakou je v současné době. Vzpomínáte, jak vypadala na začátku své kariéry?

Populární herečka a zpěvačka letos oslavila jedenašedesát let. Na svůj věk vypadá naprosto dokonale. Dlouhé blond vlasy a perfektní figura k ní patří. Ne vždy se ovšem chlubila perfektním vzhledem. Podívejte se, jak vypadala dříve.

Místo princezen strašidla

Yvetta Blanarovičová se v průběhu let změnila k nepoznání. Na začátku své kariéry měla například kudrnaté tmavé vlasy.

I kvůli tmavé barvě vlasů působila v obličeji mnohem přísněji. Vynikl především její výrazný nos.

Právě kvůli tomuto vzhledu získávala dlouho role strašidel. Typ na princeznu zkrátka nebyla. Rovnou ve dvou pohádkách si zahrála čerta a čarodějnici. Jednalo se o snímky Princezna ze mlejna a O princezně Jasněnce a létajícím ševci.

„Když jsem točila Jasněnku, nikdo mě neznal a nikdo ani nevěděl, jak vypadám. Do barrandovských ateliérů jsem chodila první, aby mě stihli nalíčit. Technici se prý sázeli, jestli jsem ve skutečnosti taky tak ošklivá,“ vzpomínala v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

„Když mi řekl, že budu hrát ne čertici, ale čerta, myslela jsem si, že si ze mě už dělá legraci. Řekl mi na to, že tady v Česku není takový trotl jako já. Tak jsem to vzala,“ vzpomínala na to, jak jí Zdeněk Troška nabídl jednu z jejich nejvýraznějších rolí.

Ze strašidla sexbombou

Od té doby uplynulo několik let a z Yvetty se postupem času stala opravdová sexbomba. Vlasy si postupně začala zesvětlovat a nosit je rovné. Nyní je z ní dlouhovlasá blondýnka.

Na svém vzhledu změnila i další věc. Pozorní fanoušci si v roce 2012 všimli, že má větší prsa. „Nebudu vám to potvrzovat, ani vyvracet,“ odpověděla tehdy pro Blesk na dotaz, zda podstoupila plastickou úpravu poprsí.

V roce 2022 to Yvetta za svůj vzhled schytala od fanoušků na Instagramu. Zveřejnila snímek, na kterém byla profesionálně nalíčená a místo obdivu dostala tvrdou kritiku. „Všichni tu píší, jaká je to krásná žena, ale já ji vůbec nepoznala. Není si už absolutně podobná. Škoda, taková krásná žena to byla, ale teď vypadá nepřirozeně,“ stálo pod jednou z fotografií. Herečka a zpěvačka to ovšem rázně popřela.

„Žádný zákrok na obličeji jsem opravdu nepodstoupila, jedná se čistě o práci šikovné vizážistky ze Show Jana Krause. Navíc fotka lehce zkreslí, na kamerách je už znát, že nějakou tu vrásečku mám, přece jen mi dvacet už není,“ okomentovala celou situaci pro Expres.

Za perfektní vzhled vděčí podle svých slov genům. „Babička téměř v devadesáti vypadala na sedmdesát, moje maminka v osmdesáti taky vypadá o dvacet let mladší,“ svěřila se pro Blesk.

Buď jak buď, Iveta Blanarovičová vypadá naprosto skvěle a jednašedesát svíček na dortu by jí hádal skutečně jen málokdo.

Zdroje: Blesk, 7 pádů Honzy Dědka, Expres