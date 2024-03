V české kultuře se skrze temnotu tehdejších politických otřesů blýskla jedna slavná herečka, jíž právě režim velmi poznamenal. Žena, která se narodila 4. března roku 1930 v československé Plzni, se vydala na cestu, která její jméno zapsala do análů divadelní a filmové historie. Poznáte ji na fotce?

Tato herečka byla režimem neoblíbená, proto neměla dovoleno se příliš objevovat na obrazovkách ani v divadle. Jenže lidé ji již znali a milovali, a to nejen pro její krásu, ale zejména velký talent.

Její světlo odmítlo pohasnout a během více než sedmi desetiletí kariéry ozařovalo jeviště i plátna.

Poznáte v tajemné krásce z fotografie výše slavnou českou herečku?

Raná kariéra

Naše tajemství se točí kolem ženy s jedinečným talentem a neochvějným duchem. Její první setkání s dramatickým uměním, se projevilo už v pěti letech.

Tento raný příslib hvězdy předurčené k tomu, aby jasně zazářila v oblasti herectví, ji přivedl na prestižní Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, kde se zdokonalovala ve svém řemesle a připravovala se na život zasvěcený ztvárnění lidského údělu v mnoha nezapomenutelných rolích.

Z jakých rolí ji známe?

Kariéra této krásné a slavné je vyšitá rolemi, které procházejí celým spektrem lidských emocí a vynesly jí uznání i za hranicemi její vlasti. Národní divadlo v Praze zdobila svou přítomností desítky let, což svědčí o její oddanosti a vášni pro jeviště.

Její bohatá a rozmanitá filmografie, o níž nechceme zatím prozradit více, zahrnuje pozoruhodná díla jako Romeo, Julie a tma, Když rozvod, tak rozvod a Třicet případů majora Zemana, přičemž každá role je nitkou ve složité mozaice jejího uměleckého odkazu.

Nemohla hrát, jak a co chtěla

Nad životem této herečky se vznášel přízrak politického útlaku, přesto se v těchto bouřlivých vodách pohybovala s grácií a odhodláním. Normalizační doba, doba potlačované kreativity a umlčovaných hlasů, nedokázala uhasit její umělecký plamen. Navzdory omezením pokračovala ve vystupování, i když v rolích, které možná neodpovídaly jejímu talentu, ale přesto ukazovaly její neochvějnou oddanost umění.

Za svůj přínos světu divadla a filmu byla v roce 2015 oceněna Cenou Thálie za celoživotní činoherní mistrovství.

S láskou to neměla jednoduché

Její osobní život je jako sága o lásce, ztrátě a hledání kamarádství. Na muže neměla vůbec štěstí, zůstávala jí ale láska k divadlu a umění obecně.

I když, jak jsme zmínili, již v mládí nastoupila do Národního divadla, jemuž věnovala přes čtyřicet skvělých let, a všechny okouzlila svým půvabem a charismatem, na partnery měla smůlu. I to vedlo k láskyplnému žertu mezi jejími kolegy Josefem Kemrem a Rudolfem Hrušínským, kteří na její počest založili fanklub...

Při vzpomínkách na tyto časy vždy herečka vzpomínala na jejich společný humor a kamarádství a přirovnávala jejich pouto k hravým dětem, naplněným vzájemným obdivem a úctou.

Jejím prvním manželem byl herec Miloslav Liška, kdy do svazku vstoupila spíše z důvodu uklidnění rodičů než z vášně. Cítila, že jako regionální herečka, u níž kariéra často zastiňuje osobní život, si komplikuje vztahy, zejména s muži, kteří její profesní úspěch těžko snášejí.

„Přitahovali mě chytří muži, spíš intelektuálové, kteří byli vhodnější k debatám o umění než k reálnému životu,“ stěžovala si.

I matkou se stala na svou dobu velmi pozdě

Teprve po čtyřicítce si tato herečka zažila mateřství, které naplnila se svým druhým manželem, o osmnáct let mladším režisérem Vladimírem Kavčiakem. Navzdory věkovému rozdílu se tento vztah ukázal jako trvalejší než její první.

Přivítání syna Vlada, fotografa Akademie věd, ve dvaačtyřiceti letech považovala za zázrak, zejména vzhledem k tehdejším lékařským nejistotám. Mateřství bylo pro tuto herečku hlubokou radostí, kterou v pozdějších letech umocňovala radost z vnoučat.

Tak už víte, o kom mluvíme?

Vy, kteří tipujete vynikající herečku Blanku Bohdanovou, hádáte správně!

Poslední dny a zajímavý postoj

Blanka Bohdanová zemřela 3. října 2021 v pražské nemocnici ve věku 91 let a zanechala po sobě odkaz obohacený nejen uměleckými úspěchy, ale také upřímnými úvahami o životě, lásce a důstojném odcházení.

Tomuto tématu se věnovala proto, že se velmi intenzivně starala o své stárnoucí rodiče, kterým zajišťovala pohodlí a důstojnost až do jejich posledních dnů. Tato důvěrná zkušenost s bojem jejího otce s rakovinou formovala její názory na eutanazii, jejíž se stala hlasitou obhájkyní a zpochybňovala společenská a politická tabu, která tuto problematiku obklopovala.

Blanka Bohdanová už navždy zůstane stálicí české divadelní scény, která zanechala nesmazatelnou stopu svými nezapomenutelnými rolemi ve filmech a televizi a navždy se zapsala do srdcí diváků.

