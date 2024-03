close info Facebook / Facebook

Na podzim to byly dva roky, co odešla do hereckého nebe. Bezmála čtyřicet pět let strávila na činoherní scéně Národního divadla. Byla držitelkou dvou Thálií a Ceny Františka Filipovského. Pro ni však bylo největší odměnou uznání diváků. A hned v úvodu máme pár vodítek.

Chtěla být… Šarmantní a elegantní herečka s vytříbeným smyslem pro humor jako malá chtěla být učitelkou. Když dospívala, začala se zajímat o literaturu, hudbu a výtvarné umění, obdivovala básníky a tíhla k poezii. Po základní škole chtěla studovat keramickou školu. Na přání tatínka, ale k jejímu překvapení i maminky, se přihlásila na obchodní akademii. Maminka ji totiž od malička vedla k herectví, a díky ní už v pěti letech získala svou první „velkou“ roli lištičky v Příhodách lišky Bystroušky. close Magazín Toto je nejkrásnější česká herečka na maturitní fotce. Dnes je jí 76 a je stále krásná. Poznáte ji hned? Půvabná kráska v klobouku se narodila 4. března 1930 v Plzni. Herectví ji nakonec neminulo a vystudovala ho na brněnské JAMU. Své první angažmá získala na počátku 50. let ve Východočeském divadle v Pardubicích. Už tam zazářila ve velkých rolích jako Anna Karenina, Manon Lescaut, Desdemona a mnoha dalších. Po šesti letech přešla do Prahy. Nejdříve působila na scéně Městských divadel pražských, poté v Divadle E. F. Buriana. Na „velkém“ jevišti stanula poprvé v roce 1966 a ztvárnila na něm na osmdesát postav. Rozloučila se s ním i diváky před čtrnácti lety představením Barevný svět. Poté ještě kráce působila v Činoherním klubu. Cenu Thálie získala za roli Fonsie ve hře Gin Game při hostování v Divadle Viola (2001). Druhou v roce 2015 za celoživotní mistrovství. close info Profimedia zoom_in Cena Thálie udělovaná Hereckou asociací nejlepším divadelním hercům nese jméno řecké bohyně, Múzy básnictví, komedie a pastýřských zpěvů. Autorem designu skleněné trofeje v podobě masky je Bořek Šípek, na své píšťale jí dávají po několik let tvar sklářští mistři lindavské sklárny Ajeto Cit pro slovo Její podmanivý hlas a cit pro mluvené slovo ji přivedly také do rozhlasu a k dabingu. Poprvé propůjčila hlas této krásné herečce ve známé komedii o dívčí kapele: close info Facebook / Facebook zoom_in Zcela jistě jste ji poznali. Je to Sugar v Někdo to rád horké Promlouvala k nám jako Dita Saxová ve stejnojmenném filmu, nebo jako Ginger ve známém Ginger a Fred. Dabingovou Cenu Františka Filipovského získala za celoživotní mistrovství, druhou, lépe řečeno první, za Daisy Werthanovou v komediálním dramatu Řidič a Daisy. U filmu ještě zůstaneme, protože zde můžeme získat celou řadu nápověd. Do své první filmové role byla obsazená v dramatu, jehož předlohou byl stejnojmenný román Jana Otčenáška. Název filmu najdete v obrázkové nápovědě. close info YouTube / YouTube zoom_in Prozradíme, že je z roku 1958 Výčet jejích filmových i televizních rolí je obdivuhodný. V životě příjemná a milá dáma byla často obsazovaná do emočně a psychologicky náročných postav, hrála i nesympatické, protivné až zlé ženské. V působivém snímku o krátké a tragické lásce dvou mladých lidí Pavla (obrazného Romea) a Hanky (Julie) z temného období heydrichiády ztvárnila dokonce kolaborantku Kubiasovou. Známe ji z titulních i vedlejších rolí, z pohádek a seriálů. Vybereme tři, ve kterých „žila“ ve Třetím patře jako matka Slámová, jako Moudrá poznala Život na zámku, a coby Ada se dostala do Hotelu Herbich. Dáme si ještě jednu obrázkovou nápovědu. Povolání, kterému se chtěla věnovat jako holčička si zahrála ve své poslední filmové roli. close info YouTube / YouTube zoom_in Je jí učitelka Rýznerová ve filmu Bastardi (2010). Mezi jmény závěrečných titulků filmu najdete i její Ale i „naživo“ byla pedagožka. Deset let vyučovala herectví na konzervatoři. Štětec a olej Jméno jedné z našich velkých hereček už nejspíš znáte. Možná ale nevíte, jak se dostala k malování. Jelikož se nikterak netajila svým nesouhlasem se vstupem vojsk Varšavské smlouvy na naše území, a navíc, dle mínění tehdejších pohlavárů nejspíš načichla kapitalismem na studijním pobytu ve Velké Británii (1969), ocitla se v 70. letech na černé listině. V divadle i filmu (pokud vůbec) dostávala jen malé role. Tehdy byla v hereckém rozpuku, nejkrásnějším hereckém věku, jak se svěřila po letech, a „omezení“ značně její slibně rozjetou kariéru zbrzdilo. Je nasnadě, že to nenesla zrovna lehce. Únik a útěchu našla v malování, které pro ni znamenalo svobodu vyjádření. Olejové barvy na plátně se staly jejím „deníčkem“, ve kterém se svěřila se svými pocity, náladami i sny. Fantaskními motivy z přírody také vyjádřila svou touhu po volnosti. Své obrazy začala brzy vystavovat. Úspěch se dostavil doma i v zahraničí. Přestože v 80. letech mohla opět roztáhnout svá herecká křídla, a dokonce se stala zasloužilou umělkyní, malování už neopustila. Plně se mu věnovala v hereckém důchodu. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Instalace jejích obrazů, Cheb, 2021 Stránka z osobního života Na muže velké štěstí neměla. O první dětskou lásku ji připravila smrt jejího chlapce, který zemřel na zánět mozkových blan. Manželství s hercem Mílou Liškou z pardubického divadla netrvalo dlouho. Láskou zahořela znovu k osmnáct let mladšímu režisérovi Vladimíru Kavčiakovi. Dvacetileté manželství nebylo procházkou růžovou zahradou, ale přineslo jí vytoužené mateřství a ve svých čtyřiceti dvou letech se stala matkou později známého fotografa Vlada. Jeho příjmení, a tak i jeho maminky ještě na vteřinku utajíme, abychom si mohli dá ještě jednu nápovědu. close Magazín Poznáte krásku na staré fotografii do 3 vteřin? Napovíme: Je to jedna z nejznámějších českých hereček Před pěti lety se stala držitelkou Křišťálové růže, nevyššího ocenění za přednes poezie a prózy. Je také autorkou tří publikací. Z literární pozůstalosti svého otce, který byl jejím velkým vzorem, vydala Josífka. Její vlastní tvorbou jsou knihy Život jako v pavučince a Život jako takový. close info Profimedia zoom_in Jméno herečky, která ve věku devadesáti jedna let zemřela 3. října 2021 na následky zlomeniny krčku v kyčli je Blanka Bohdanová. Nejlépe nám ji připomene fotka z konce 80. let. 