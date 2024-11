Externí autor 16. 11. 2024 clock 2 minuty gallery

Než se Filip a Jolana vzali, chodili spolu šestnáct let. Společně vychovávají dceru Jolanu a Filipu. Herec svou vyvolenou požádal o ruku na velmi romantickém místě. Snubní prsten Jolaně nasadil u římské Fontány di Trevi.

Filip Blažek, kterého zná každý televizní divák jako hlavního hrdinu z pohádky Nesmrtelná teta, se oženil v roce 2019. Svatba proběhla na zámku Jánský vrch u polských hranic. Pár chtěl mít na svatbě naprosté soukromí. Správa zámku a ochranka střežila i okolní park.

VIP hosté

O svatebčany bylo náramně postaráno. Hosty na svatbu vozil na vyvýšenou pevnost soukromý vláček ozdobený nafukovacími balónky.

Slavnostní událost si nenechal ujít seriálový parťák Blažka Miroslav Vladyka. Mezi dalšími VIP osobnostmi byl i primácký režisér Adrian Stojkov a herec Roman Štabrňák.

Na svatbě nechyběl ani syn Filipa Blažka, Lucián, kterého má s herečkou Lucií Benešovou. Zajímavostí je, že syn Lucián se u svého otce nejspíše inspiroval. Svou vlastní svatbu měl pouhý rok po něm.

Věrní klasice

Půvabná blondýnka se podílela na tvorbě svatebních šatů. Navrhovala je společně se známou návrhářkou Taťánou Kovaříkovou. Na dokonalé postavě Jolany čistě bílé šaty vynikly. Skládaly se z velmi upnutého body s dlouhým rukávem a z lehce průhledné tylové sukně. Právě přiléhavý vrchní díl šatů zvýraznil Jolanino velké poprsí.

Se svatebním účesem si nevěsta hlavu nelámala. Své dlouhé, vlnité vlasy si nechala rozpuštěné a ozdobila je bílými růžičkami.

Ženich zůstal věrný klasice. Zvolil bílou košili a tmavé kalhoty. Blažek už dávno nenosí kudrnaté a dlouhé vlasy, poslední roky je věrný dokonale střiženým krátkým vlasům. Celý jeho vzhled drsňáka skvěle doplňuje jemné strniště, které si nechal i na svůj velký den.

Konec dobrých vztahů

Na svatbě a následném svatebním večírku nechyběla ani herečka Veronika Arichteva. Ta vtipně komentovala chatičky, ve kterých svatebčané spali.

„Ráda bych napsala, že se těším na ten klid tady, ale jsme na svatbě. Snad ty chatky budou stát i ráno," strachovala se tehdy Veronika Arichteva.

To ještě ovšem netušila, že za pár let bude mít s nevěstou veřejný spor. Jolana Blažková se na Instagramu opřela do vzhledu populární herečky. „Tvl ty kozy – hrůza, děs. Cvičení ti nepomůže,“ napsala manželka známého herce do soukromé zprávy Veronice.

Veřejnost celým sporem žila několik dní. Jolana se herečce nakonec omluvila. Filip Blažek se po celou dobu tohoto sporu držel v ústraní.

Zdroje: Blesk, Extra, Prima Ženy