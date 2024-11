Externí autor 30. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Mohli jste ji vídat jako kuchařku Blaženku v divácky velmi oblíbeném seriálu Četnické humoresky. Podívejte se, jak její představitelka herečka Vlasta Peterková zestárla do krásy.

Přestože letos oslavila už sedmdesáté osmé narozeniny, je stále vitální a do hereckého důchodu se rozhodně nechystá. Jak to herečka Vlasta Peterková dělá, že v tomto babičkovském věku vypadá stále lépe.

Omyl od narození

Narodila se v pátek třináctého a hned takový malér. „Osud si se mnou zvláště zahrál,“ vyprávěla Super.cz. „Na matrice ve Zlíně, kde jsem se narodila, udělali chybu. Ta se dostala do mého rodného listu. Správně mělo být: Vlasta Anna Petereková.“ A tenhle omyl ji dodnes mrzí, protože Petereků je málo, ale Peterků až moc.

Polívka jí říkal B.B.

Ale pozor, nepleťte si tuto zkratku s jinou, která patří její slavnější kolegyni Brigitte Bardot. Tahle totiž znamená Bohyně Brna. S tím se pojí další životní omyl, který se týká jejího vzdělání. Paní Vlasta totiž vystudovala brněnskou JAMU a nikoli DAMU, jak se uvádí u jejího jména.

Právě na JAMU se seznámila s dnes již zesnulou Hankou Zagorovou a staly se z nich velké kamarádky. Nejenom, že si rozuměly, ale také spolu bydlely na koleji, takže neměly nouzi o společné zážitky.

„S Haničkou jsme se potkaly už v roce 1964 na škole jako studentky a spolubydlící na koleji. Přátele, které měla z té doby, si držela pořád. Byla strašně věrný člověk jako kamarád. Když jsem přišla z Brna do Prahy, byla blbá doba. Měla jsem těžké období, nikoho jsem tam neznala. Ona mě strašně psychicky podporovala. Celou dobu mi pomáhala. Na člověku viděla vždy to lepší, lidem dodávala sebevědomí. Pro mě neodešla. Stále jsem v kontaktu s jejími nejbližšími, když se vidíme, mluvíme jenom o ní. Byla jsem pyšná, že byla moje kamarádka. Byla hrozně silná bytost,“ zavzpomínala na zpěvačku pro CNN Prima NEWS.

Manžel z Plechové kavalerie

Jediným manželem Vlasty Peterkové byl herec Jaroslav Kaňkovský, kterého si budou filmoví pamětníci pamatovat ze seriálů Dispečer, Slovácko sa nesúdí nebo Plechová kavalérie. Později se ale také uplatnil jako skvělý dabér. Dali se dohromady v divadle v Brně. „Jaroušek přišel z Ostravy, tehdy zažíval ohromnou popularitu kvůli velice oblíbenému seriálu Dispečer. Nemohl mezi lidi, tahali ho všude za rukáv. Nekouřil, nepil, takový zvláštní, jiný, což mě přitahovalo,“ vzpomínala.

Z lásky se narodil syn Ondřej, který Vlastu již udělal babičkou. Žije na Mallorce, kde jeho syn navštěvuje mezinárodní školu a herečka za nimi pravidelně létá.

Manželství s Kaňkovským ale nevydrželo. Rozešli se po osmi letech jako přátelé a stále spolu udržovali kontakt. Herečka za ním dokonce chodila i do nemocnice, když na tom nebyl dobře. Krátce po propuštění ale zemřel. Letos od jeho smrti uplynulo už deset let.

Jak to, že tak dobře vypadá?

Když Vlasta Peterková slavila pětasedmdesátiny, pochopitelně jí všichni skládali poklonu, že na svůj věk vůbec nevypadá. Prozradila, co proto dělá. „Pravidelně cvičím, studuji celoživotně anglický jazyk, a hlavně musím říct, že jsem neztratila chuť do života. Člověk se pořád na něco těší, a to je můj případ. Nevzpomínám na to, co bylo špatně, člověk musí myslet do budoucna. Jsem obklopena lidmi, kteří jsou moc hodní a jsem šťastná,“ řekla.

