Externí autor 2. 10. 2024 clock 4 minuty

Hvězdy považují následujících pět znamení zvěrokruhu za nejhloupější. Toto označení ale neznamená, že jejich zrozenci neumí do pěti počítat. Někdy se jako hlupák totiž může chovat i vzdělaný člověk. Podívejte se, zda se někdo takový nevyskytuje ve vašem okolí.

V první řadě je třeba si uvědomit, že každé znamení zvěrokruhu má své jedinečné vlastnosti. Někdo vyniká v tom, jiný zase v onom. Některá znamení se lépe přizpůsobují novým situacím nebo se rychle rozhodují, jiná jsou zase kreativnější. Jde o to, že být chytrý neznamená jen být chytrý, ale také se umět přizpůsobovat životním situacím a kreativně řešit problémy.

Stejně jako vy můžete mít pocit, že váš protějšek je mdlého ducha, i on si třeba myslí, že nejste právě nejostřejší tužka v penále. To ale pořád nemusí znamenat, že on či vy jste hlupáci. Důvodem takového nedorozumění bývá často fakt, že jste si zkrátka nevybrali vhodné téma k debatě.

Současně to ale také může být důvod, proč byste s takovým člověkem nedokázali žít. Je zkrátka mentálně na druhé straně pólu. Podívejte se na pět znamení zvěrokruhu, se kterými je problematická komunikace.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Vážení Raci, omlouváme se, ale mezi nejméně inteligentními znameními vyhráváte první místo. Sice jste zcela nepochybně nosili ze školy samé jedničky, jenže to do života nestačí. Zato kdyby se známkovala logická rozhodnutí, tak propadnete na celé čáře, protože děláte přesně ta opačná. My víme, že to myslíte dobře.

Jenže vy tak moc o věcech přemýšlíte, až se utopíte ve vlastních pocitech. A jednat emotivně se rozhodně nevyplácí, jelikož taková rozhodnutí s sebou často nesou nepříjemné důsledky. Přestaňte si brát věci osobně a zkuste se oprostit od emocí. Uleví se nejenom vám, ale i vašemu okolí.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Kdyby se dalo prodávat ego, je ze Lva milionář. Tohle znamení zvěrokruhu je natolik posedlé mocí a pozorností, že je pro ně ochotné udělat cokoli a leckdy i pořádnou hloupost. Ve své sebestřednosti často sklouzávají ke stále větším a větším problémům.

Pokud jde o rady, dávají přednost našeptávačům, kteří to s nimi nemyslí zrovna dobře. Vrhají se do činností, aniž by dopředu promysleli, co jim přinesou. Na veškerá, dobře míněná upozornění reagují agresivně. Sice si zpětně své chyby uvědomí, ale ne vždy se s nich poučí.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Stejně jako Raci, i Býci si berou neúspěchy, starosti a problémy až moc osobně. Místo, aby se z nich poučili a následně je pustili z hlavy, neustále se v nich patlají a doslova si užívají toxickou atmosféru, která z takových negativních kroků vzniká.

Býk se potřebuje cítit v bezpečí. Když se cítí ohrožený a ve stresu, reaguje nelogicky. Je to sice praktický člověk, ale chybí mu inovativní myšlení, takže nápady zrovna nehýří. Pracovně se často pohybuje v oborech, kde vše funguje podle předem nastavených pravidel s minimem kreativity. Tam nemusí předvádět svou inteligenci, ale bohatě si vystačí s tvrdou prací.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Jak už jsme zmínili, chytrý jedničkář ještě neznamená, že je také inteligentní. A právě v Beranovi máte krásný příklad takového člověka. Co si budeme povídat, je to kapku neurotik, který se v jedné sekundě dokáže změnit v agresivního člověka. I proto nedokáže řešit věci dospěle, nedochází mu závažnost situace a nebere v potaz okolnosti.

Pak se nemůže divit, že v zaměstnání se jeho nadřízení zdráhají mu svěřit jakoukoli odpovědnost. Protože nebere život zas tak moc vážně, a tedy i povinnosti, občas to bývá lajdák. Nehledejte v něm myslitele, ale vykonavatele, jehož činy, jak nejspíš tušíte, občas nedopadnou dobře...

Zdroje: www.astroswamig.com, www.astroved.com