Pokud máte bystrý postřeh a všímat si nejmenších detailů vám nečiní žádné obtíže, pak rozhodně nikam neodcházejte. Přinášíme vám bleskovou IQ výzvu. Najdete na obrázku dva stejné robůtky?

Stejní robůtci

Hádanky a hlavolamy jsou víc než zábavnou kratochvílí. Jsou jedinečným tréninkem pro náš mozek, který rozhýbe všechny mozkové závity. Dokonce i u těch nejlínějších jedinců.

close info Pinterest zoom_in Blesková IQ výzva: Najdi dva stejné robůtky za 3 vteřiny

Pravidelným řešením hádanek a hlavolamů zlepšíte kognitivní schopnosti, naučíte se rychleji a lépe přemýšlet a neunikne vám žádný důležitý detail.

Pokud si chcete ověřit, jak na tom s myšlením a hlavně postřehem skutečně jste, máme pro vás bleskovou IQ výzvu. Musíme vás však upozornit, že vyřešit ji zvládnou jen ti nejlepší.

Myslíte si, že se zařadíte mezi ně a hádanku vyřešíte? Nejprve si řekněme, o co v ní jde. Na zdánlivě obyčejném výjevu s dvanácti robůtky se skrývá tajemství, které čeká na vaše objevení. Tušíte, jaké tajemství máme na mysli?

Mezi těmito dvanácti robůtky jsou dva, kteří jsou zcela totožní. Mají stejné oči, stejný tvar i dokonce i stejnou anténku. A právě to je vaším úkolem. Tyto dva stejné robůtky objevit a ukázat nám, kde jsou.

Vidíte je?

Pokud jste rozhodnutí si naši hádanku vyzkoušet, nastavte si časovač hodinek na námi požadovaný čas. K dispozici máte pouhé 3 vteřiny. Ano, víme, že to není mnoho.

Přesto, pokud budete skutečně pozorní a nevynecháte žádnou důležitou maličkost, která by vás mohla zavést k cíli, máte možnost je objevit. Na obrázku totiž skutečně jsou.

Podívejte se proto na obrázek s robůtky velice pozorně. Vnímejte jej jako celek a pak si projděte každičkého robůtka zvlášť. Vnímejte vše, co by mohlo posloužit jako indície. Co tedy přesně vidíte?

Zdají se vám robůtci stejní, nebo už nyní každého vnímáte odlišně? Někteří mají tvar čtverce, jiní jsou obdélníkového tvaru a přítomní jsou také robůtci, kteří mají zaoblené rohy.

Otázkou zůstává, kde se nachází dva robůtci, kteří jsou zcela totožní. V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste dva shodné robůtky objevili, patří vám veliká gratulace. Právě jste se zařadili mezi génie, kterým neunikne žádný – byť sebemenší – detail.

Pokud jste ale totožné robůtky nenašli, nezoufejte. My víme, kde jsou a rádi vám je ukážeme. Dva zcela stejní robůtci jsou ukrytí pod čísly 3 a 12. Mají stejně zaoblené rohy, chybí jim ústa a na hlavě mají anténku s jednou kuličkou. Tak co, už je vidíte?

Zdroje: www.jagranjosh.com, www.indiatimes.com, www.mirror.co.uk