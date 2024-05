Pokud máte bystrý postřeh a všímat si nejmenších detailů vám nečiní žádné obtíže, pak rozhodně nikam neodcházejte. Přinášíme vám bleskovou IQ výzvu. Projdete žebříkovým bludištěm do 5 vteřin?

Žebříkové bludiště

Hádanky a hlavolamy jsou víc než zábavnou kratochvílí. Jsou jedinečným tréninkem pro náš mozek, který rozhýbe všechny mozkové závity. Dokonce i u těch nejlínějších jedinců mají úspěch.

close info Pinterest zoom_in Blesková IQ výzva: Projdi nahoru žebříkovým bludištěm!

Pravidelným řešením hádanek a hlavolamů zlepšíte kognitivní schopnosti, naučíte se rychleji a lépe přemýšlet a neunikne vám žádný důležitý detail.

Pokud si chcete ověřit, jak na tom s myšlením a hlavně postřehem skutečně jste, máme pro vás bleskovou IQ výzvu. Musíme vás však upozornit, že vyřešit ji zvládnou jen ti nejlepší.

Myslíte si, že se zařadíte mezi ně a hádanku vyřešíte? Nebo budete patřit mezi 95 % těch, kterým se to nepovedlo? Nejprve si ale řekněme, o co v naší bleskové IQ výzvě jde.

Na zdánlivě obyčejném výjevu s 16 pokoji, jejichž součástí může být žebřík, otvor v podlaze či dveře, jde o jediné. Dostat se to nejvyššího patra, kde na prádelní šňůře viší tři různě barevné ručníky.

Dostat se tam navíc musíte v časovém limitu 5 vteřin. To podle odborníků na hádanky zvládne málokdo. Myslíte si, že to dáte a do nejvyššího patra vylezete?

Cesta nahoru není vůbec snadná a jednoznačná. Je potřeba si připravit plán, který vás žebříkovým bludištěm provede a vy se dostanete, kam je potřeba.

Kudy kam?

Pokud jste i přes značnou obtížnost rozhodnutí si naši hádanku vyzkoušet, nastavte si časovač hodinek na námi požadovaný čas. Pak se rychle pusťte do práce. 5 vteřin uteče rychleji, než si myslíte.

Zvládnete najít skrytá zvířata?

Zdroj: Youtube

Je nutné, abyste byli velice pozorní a zapojili logiku. Jen tak máte šanci žebříkovým bludištěm projít, navíc v časovém limitu 5 vteřin.

Podívejte se na obrázek s bludištěm a vnímejte ho jako celek. Následně si projdětě každý pokoj zvlášť. Zameřte se na detaily, které by mohli posloužit jako indície a navést vás na správný směr.

Logicky vynechejte pokoje, kde nejsou dveře a další otvory, kterými je možné projít. Ty jsou vám k ničemu. Tím zúžíte počet pokojů na ty, které vás mohou zavést k cíli. Tedy na střechu k prádelní šňůře.

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste žebříkovým bludištěm prošli a cestu nahoru úspěšně objevili, pak vám patří veliká gratulace. Právě jste se zařadili mezi 5 % nejbystřejších jedinců, kteří naši hádanku pokořili.

Pokud ale stále nevíte, jak se na střechu žebříkového bludiště dostat, nezoufejte. My cestu známe a rádi vám ji ukážeme. Stačí se podívat na obrázek níže. Jak sami vidíte, cesta nahoru nebyla jednoduchá.

close info Pinterest zoom_in Řešení hádanky

Zdroje: www.jagranjosh.com, www.express.co.uk, www.smartbrainpuzzles.com