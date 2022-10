Obří hvězdu zakryl podivný podlouhlý objekt. Vědci ještě nic podobného neviděli

Elena Velímská

Při pozorování noční jasné oblohy plné hvězd se někdy může zdát, že se některá hvězda jakoby mihotá, bliká. Je to jen klam. Blikající hvězdy ale skutečně existují. „Bliknutí“ je jev, který můžou zaznamenat jen astronomové při dlouhodobých pozorováních. Jde o zastínění jednoho vesmírného tělesa druhým. Jednu velkou hvězdu objevili a její neobvyklé zatmění zaznamenali britští astronomové.

Kdy hvězdy blikají

K jevu, který je nazýván blikání hvězd, dochází u tzv. zákrytových hvězd neboli dvojhvězd jednou tak za několik desetiletí. Z pohledu ze Země je vidět, jak hvězda při svém oběhu zastíní z vetší nebo menší části jinou. Ta v tu chvíli ztrácí jasnost, jakoby pohasíná, z dlouhodobého pohledu se to pak jeví jako „bliknutí. Není to úkaz nikterak neobvyklý. Zákrytovou hvězdu Epsilon Aurigae objevil německý astronom J. H. Fritsch už v roce 1821. Polovina hvězdy Almaaz je na dva roky zastíněna jednou za 27 let. Nejdelší známé období, kdy dojde k zastínění, je 69 let u hvězdy TYC 2505-672-1. Je vzdálená 10 000 světelných let a ztrácí svou jasnost na tři a půl roku.

Výjimečná i záhadná

Během výzkumného projektu Variables in the Via Lactea (VVV) britští vědci pod vedením astrofyzika P. Lucase z University of Hertfordshire pozorují prostřednictvím dalekohledu VISTA v čilské poušti Atacama miliardy hvězd. Po letech shromažďování údajů při jejich analýze objevili obří hvězdu stokrát větší než Slunce a vzdálenou 25 000 světelných let. Už to samo o sobě je zajímavý objev. Daleko překvapivější však je, že ji zastínil neznámý velký tmavý protáhlý objekt a navíc téměř celou. Svítila jen nepatrná část. „Je úžasné, že jsme právě pozorovali tmavý, velký a protáhlý objekt, který prošel mezi námi a vzdálenou hvězdou, a můžeme jen spekulovat, jaký je jeho původ,“ uvedl později Dr. S. Koposov z University of Edinburgh. Domnívají se, že to může být velký disk z prachu nebo jiného materiálu. Neznámé těleso, které nově objevenou hvězdu obíhá, je poněkud neobvyklé a proto tak trochu záhadou. Zakrylo téměř všechno její viditelné světlo i infračervené záření. A jméno hvězdy?

Co to je?

Nová hvězda dostala jméno VVV-WIT-08. „Občas nacházíme proměnné hvězdy, které nezapadají do žádné zavedené kategorie a kterým říkáme 'what-is-this?' neboli 'WIT' objekty…,“ vysvětlil P. Lucas. To se stalo i při pozorování neznámého disku, který hvězdu zastínil. WIT jsou počáteční písmena otázky „Co to je?“, VVV pak název projektu. „Určitě jich najdeme více, ale nyní je výzvou zjistit, co jsou ti skrytí průvodci, a jak se stalo, že jsou obklopené disky, přestože obíhají od obří hvězdy ve velké vzdálenosti," řekl další z členů týmu výzkumného projektu Dr. L. Smith z Astronomického ústavu v Cambridge. „Přitom se možná dozvíme něco nového o tom, jak se tyto systémy vyvíjejí.“

Výsledky svého výzkumného projektu zveřejnili astronomové v červenci 2021 v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Zdroje: www.iflscience.com, www.zmescience.com