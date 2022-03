Zvláštní objekt ze středu mléčné dráhy se každých 18 minut rozsvítí a zhasne

V Mléčné dráze vědci objevili zvláštní blikající objekt.

Bliká to příliš rychle na to, aby to byla supernova, ale nedá se to označit ani za rotující neutronovou hvězdu, oproti které je to naopak příliš pomalé. Objekt vzdálený od nás asi 4000 světelných let nedokážou astronomové pojmenovat. S něčím takovým se ještě nesetkali.