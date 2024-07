Externí autor 27. 7. 2024 clock 4 minuty gallery

Tato herečka patřila v 90. letech mezi největší krásky. Co je to ovšem v porovnání se štěstím, kterého se jí ve skutečném životě opravdu mnoho nedostalo. Blonďatá kráska z Pobřežní hlídky si prošla osobním bankrotem, zneužíváním a dodnes bojuje s nadváhou. Pamela to není, poznáte, o koho se jedná?

Někdejší sexbomba, která se proháněla v červených plavkách a zachraňovala lidské životy, v posledních letech příliš nevycházela. Alespoň se tedy nepodařilo americkým paparazzi ji nikde takzvaně nachytat, a že jsou to ve svém obor jedničky. Až nedávno se podařilo listu Daily Mail ji vyfotografovat, jak spolu se svou dcerou vyklízejí garáž v kalifornském Los Angeles.

Málokoho by asi při pohledu na získanou fotografii, napadlo, která někdejší kráska, na ní je. Herečka bojuje již několik let s nadváhou a změnila se takřka k nepoznání. I když se s přebytečnými kily snažila vypořádat, a podařilo se jí nějaká ta kila zhubnout, pořád to ještě není „ono“ . Na druhou stranu, poslední měsíce má představitelka jedné z členek seriálové pobřežní hlídky úplně jiné starosti.

Měla figuru jak lusk, jako sexbomba se ale necítila

V době, kdy se natáčel seriál Pobřežní hlídka to byl jiný pohled, samozřejmě v tom sehrál roli i fakt, že herci měli ve smlouvě poměrně přísné podmínky. A týkalo se to samozřejmě váhy. V rozhovoru s Oprah Winfrey americká herečka prozradila, že nesměli přibrat nebo zhubnout více jak 2,2 kilogramu. Jenže v té době bylo blondýnce devatenáct let a udržet si ručičku na váze pořád na stejném místě nebylo tak obtížné.

Herečka přiznala, že nemusela ani cvičit, při výšce 157 centimetrů vážila 48 kilogramů. Dnes je pohled na ni zcela jiný, krasavici v červených plavkách byste v této životem strhané ženě hledali jen těžko. Nicméně ani tehdy si prý jako sexbomba nepřipadala. Navíc ji prý její okolí často označovalo jako „bimbo“, což je výraz pro sice atraktivní, ale ne úplně chytrou ženu, která muže zaujme jen proto, že od ní očekává sex.

Celkově se ke všemu, co se týkalo sexu, stavěla velmi rezervovaně, pravděpodobně i z důvodu, že si sama už kdysi prošla nepříjemnou situací. V roce 1986 ji údajně opakovaně obtěžoval o dvanáct let starší herecký kolega. S tímto ale přišla až v roce 2018 a celé se to uzavřelo tak, že soud prohlásil, že vypršela promlčecí lhůta.

Štěstí neměla tato blonďatá kráska ani v lásce, kdy se její kanadský snoubenec odevzdal drogám. Herečka se mu snažila pomoci, byla do něj bezhlavě zamilovaná a spoustu nocí s ním probděla na pohotovosti, kam byl častokrát deportován, protože se své závislosti na návykových látkách zkrátka nedokázal vzdát. Nakonec zemřel v roce 2010.

Problémy s penězi i se zdravím

A nevyhnulo se jí ani prokletí, které stíhá mnohé hollywoodské hvězdy. Problémy s penězi. Skončilo to až tak žalostně, že kvůli osobnímu bankrotu jezdila s dodávkou a prodávala zmrzlinu.

Všechny tyto problémy a porouchaná psychika se samozřejmě musely někde projevit. A bohužel to bylo na hereččině postavě. Přiznala, že s kily navíc bojuje celý život. „Dodržovala jsem jídelníček a cvičila, ale nefungovalo to. Doktor mi pak řekl, že mám hormonální nerovnováhu,“ prozradila magazínu People.

Tušíte, o kterou z krasotinek z Pobřežní hlídky, se jedná? Řeč je o Nicole Eggert.

Poslední zprávy o Nicole Eggert nejsou nikterak radostné. Herečka má rakovinu, se kterou bojuje už několik měsíců. Na svém instagramovém profilu sdílela dokonce video, kde si oholila hlavu a poslala svým fanouškům upřímný vzkaz: „Buďte o krok napřed před svými obavami a nikdy nebudete poražení.“

Nezbývá než doufat, že kráska v červených plavkách dokáže s nemocí bojovat při nejmenším tak statečně jako s rozbouřeným mořem v Pobřežní hlídce.

