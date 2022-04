Hvězdní tuláci: Vědci objevili vesmírné útvary podobné Zemi, kde může být život

Elena Velímská

Bludné planety: Záhadní vesmírní tuláci mohou vytvořit podmínky pro život

Foto: Shutterstock.com

Otázka, zda na jiných planetách existuje či případně může vzniknout život, je téma, kterým se nezabývají pouze odborníci. Troufám si říct, že každý z nás se někdy do nějakého hovoru o mimozemském životě zapojil. Život je možný nejen na planetách podobných Zemi nebo na měsících, ale i na bludných planetách, věří vědci.

Výzkum a předpoklad života

Nejnovější teleskopy a sondy se snaží odhalit stopy existenci života ve vesmíru už desítky let. To není nic nového, ani nejspíš to, že, poměrně málo z planet mimo naši Sluneční soustavu je podobných Zemi. Nicméně nejsou jediné, na kterých už může být nebo teprve vzniknout život. Výbornými „adepty“ na svět, kde život může existovat – a to i inteligentní – jsou například hvězdní sirotci.

Kdo jsou hvězdní sirotci

Hvězdní sirotci jsou planety, které kdysi vznikly v okolí hvězd a pak následkem gravitace jiných, mnohem větších planet opustily oběžnou dráhu hvězdy a staly se z nich bludné neboli bloudivé planety, "tuláci". Poté, co tito sirotci ztratili své „mateřské“ slunce obíhají naši galaxii už miliardy let. Právě tyto „temné“ světy můžou být domovem živých organizmů. Proč právě ony? Bludné planety opustily hvězdnou soustavu, když byly „mladé“. Ultrafialové světlo slunce tak nemuselo zničit vodíkovou atmosféru a mohly si zachovat své teplo a povrchovou vodu.

Vyvinul se tam život?

V prostředí bohatém na vodík se daří mikroorganizmům. Ze studií a vědeckých poznatků vyplývá, že na těchto vesmírem toulavých planetách se mohou tyto mikroby vyvinout ve vyšší formy života, za předpokladu, že by měly energii své „matky“, tedy hvězdy. Takovou energii, jakou získává naše planeta ze Slunce. Slunce jim však chybí. Pokud by ale měly alespoň svůj měsíc, mohl by jim poskytovat další zdroj energie, udržovat teplotu, která by vyvolala geologické procesy a rozvoj mikrobiálního života. Stejně jako tomu bylo v případě našeho Měsíce, který se vytvářel před více než čtyřmi miliardami let a jeho silný slapový ohřev, jak se vědci domnívají, byl zásadním momentem pro vznik života na naší planetě.

Zdroj: Youtube

A můžou mít tuláci své měsíce?

"Teoreticky nic nebrání tomu, aby toulavá planeta měla svůj satelit o velikosti Měsíce," řekl N. Oberg, vědecký pracovník Kapteynova astronomického institutu, který se zabývá studiem vzniku Jupiterových měsíců. Vědci předpokládají, že bludné planety by měly být celkem běžné a některá z nich by mohla být vzdálená jen pouhých deset světelných let. Dosud však žádná nebyla objevena. Na konci loňského roku byl vypuštěn vesmírný dalekohled J. Webba (JWST) agentury NASA a další s názvem PLATO vypustí za dva roky Evropská vesmírná agentura. Ten bude „pátrat“ po exoplanetách. Věřme, že objeví i nějakou zbloudilou planetu s měsícem, a tak nepřímo potvrdí život ve vesmíru.

Zdroj: www.space.com, www.planetary.org