Říkalo se mu český Bob Dylan, zažil hvězdnou slávu, má svou 13. komnatu. Na dlouho se vytratil, velký comeback se nekonal. Ani po více než deseti letech od jeho úmrtí ale své fanoušky charismatický sympaťák, zpěvák, skladatel a textař neztratil, stále si ho připomínají. Pamatujete si na něho?

O hledání cesty

Malý Josef se narodil v Praze dne 13. listopadu 1947. Jeho maminka Marie, svobodná matka se s ním hned po hned po narození přestěhovala do rodných Horních Bojanovic, později kvůli práci do Brna. Moravská metropole mu přirostla k srdci, miloval její uličky, kluby, atmosféru, tam později začala jeho slibná a úspěšná cesta na podia. Svého jediného syna maminka zbožňovala, byli si velmi blízcí. Když mu bylo sedmnáct, před očima mu v pouhých padesáti letech zemřela. Osiřelého, osamělého slévačského učně z bytu vystěhovali do jedné místnosti asanačního domu.

Žil ze sirotčího důchodu, učení a práci zanedbával, nebavila ho. Uzavřel se do sebe a poslouchal hudbu. Beatles, písničkáře Donovana, Simona & Garfunkela, Leonarda Cohena a především Boba Dylana. Miloval básníka a šansoniéra Bulata Okudžavu, poezii. Přemýšlel, co v životě dál. Jelikož byl talentovaný sportovec, upnul se k fotbalu, snil o kariéře fotbalisty. Na vojnu narukoval za fotbalový klub. O sen ho připravilo vážné zranění kolene, které si vyžádalo půlroční léčbu. Dlouhou chvíli si krátil brnkáním na kytaru…

O harmonice a kytaře

Začal zpívat v kapele Green Spaedars, od roku 1968 sám. Dal si přes rameno kytaru, vzal svou foukací harmoniku a vyrazil do známého brněnského klubu „Šelepka“, kde se scházeli hudebníci. Tam přinesl písničky svých pěveckých idolů, začal sám skládat. A tam ke konci 60. let zavítal hudebník Aleš Zikmund a dal ho dohromady s Marthou a Tenou. Jejich Zpívej tu píseň kouzelnou se vmžiku stala hitem. Zhruba po roce se opět „lyrický zasněný trubadúr“ vydal svou vlastní cestou. Jak ostatně zpívá ve své vlastní skladbě Potulný básník, která patří mezi jeho nejznámější.

Řadu písniček si složil a otextoval, v repertoáru měl také převzaté, z nichž mnohé opatřil svými texty. Díky němu u nás česky zazněla nestárnoucí dylanovka Jen vítr to ví (Blowin‘ In the Wind). Naopak například známý duet s Věrou Špinarovou Řeka nadějí převzatý od kanadské zpěvačky Anne Muray textem opatřil Vladimír Čort.

Od 70. let jeho popularita vzrůstala. Na Moravě v roce 1971 vyhrál Moravského vrabce, anketu o nejoblíbenějšího zpěváka, následující rok zabodoval v Českém slavíkovi. Husté černé vlasy, uhrančivé oči, pohledná tvář… Ne nadarmo se o něm psalo jako o nejkrásnějším folkaři „… je tak krásný, že už nemusí ani tak krásně zpívat. Naopak, když je tak krásný, nemusí být tak hezký,“ řekla o něm údajně kamarádka dle Jiřího Vondráka, který o něm napsal knihu Potulný básník. Fanynky po něm šílely, ale získal si srdce i mužských posluchačů.

O unaveném štěstí

Desítky koncertů doma i v zahraničí, čtyři dlouhohrající desky, desítky singlů… Byl v top desítce našich zpěváků, měl peníze, přátele i kamarády. Měl to, o čem se mu ani nesnilo. Blankytná modř nad jeho hlavou začala šednout, když byl jeho textař a manažer Oskar Man, který mu pomohl nahoru, za podivných okolností zavražděn. Krátce na to tragicky zemřel na železničním přejezdu druhý, který se ujal zpěváka po něm. Když pak sestra manželky podepsala Chartu ’77, jeho Madona, Maminka, Léna či Dívka ze severního kraje a další hity v rádiích utichly. Nesměl do televize, nesměl nahrávat.

Nějaký čas zpíval v klubech, hostoval ve folkových kapelách. Nakonec v polovině 80. let odjel s dětmi Kateřinou (*1973), synem Richardem (*1974) a svou řeckou manželkou Zojou do její rodné země. Aby rodinu uživil, vykládal lodě, živil se rukama, učil se řecky. Večer vzal do ruky kytaru, hrál po hospodách a barech, domů se vracel pozdě.

Manželství se znova ocitlo v krizi. V době své slávy totiž začal jednu dobu s kamarády popíjet. Nejdřív víno, pak přišla vodka. Později bez ní nedospal rána. Selhával nejen doma, ale i na koncertech. „Prosáklý alkoholem“, jak sám řekl ve své 13. komnatě, těsně na pokraji propasti jménem Závislost se naštěstí vzpamatoval – pro děti, pro kytaru. Sám zvládnul přestat pít. Řecké noční muzicírování už Zoja ale neustála a začali se odcizovat.

O návratu

Po sametové revoluci se vracel čím dál častěji domů. Jako mnohým, ani jemu se podnikání nevyhnulo. V Řecku si založil cestovku a do země, kterou si zamiloval, vozil nejdřív známé, pak české dovolenkáře. K moři vyrazila v roce 1996 pohledná blondýnka Dana. Jeho spřízněná duše, která si ho našla. Na přelomu tisíciletí si sbalil svou kytaru, harmoniku, pár svršků a vrátil se na Moravu. S Danou, kterou pojal za manželku v roce 2002, se usadili v zrekonstruovaném domku v jihomoravských Bučovicích.

Domů se vrátil, koncertní podia už nedobyl, ač se říká, že se o comeback pokusil. Ale asi o to nijak zvlášť neusiloval. Vždycky miloval kluby, tam mu bylo dobře. V novém domově si založil svůj vlastní s názvem Bistro U Draka, které se stalo centrem kulturního dění. Zpíval, hrál, zval si tam hudebníky. Sám příležitostně vystupoval také v jiných klubech, včetně své Šelepky, na společenských akcích, nebo jako host kapel. Začal si užívat poklidného šťastného života.

O té, co si nevybírá

Ke konci prvního desetiletí se nějak necítil dobře. Nechtěl to řešit. Nebudeme zabíhat do podrobností, ale v zoufalém stavu ho na pokraji smrti Dana odvezla do nemocnice. „Byly jako hvězdná obloha…,“ popsal, když mu snímek jeho plic ukázal lékař. Ty tečky, které vypadaly jako hvězdičky, byly metastázy. Dle lékařů to byla zřídka se vyskytující forma rakoviny. Zdroj, tedy hlavní nádor nenašli. Léčba ale zabrala, zdálo se, že může mít vyhráno.

Po dvou letech se zákeřná „potvora“ znovu ozvala. Bob Frídl jí 26. února 2013 podlehl. Jeho blízcí se s ním rozloučili v bučovském kostelíku, v krematoriu v Brně ho na poslední cestu doprovodily stovky a stovky jeho fanoušků, včetně syna Richarda, který se přestěhoval do Česka.

Jeho jméno je Josef, Bob si dal jako umělecké jméno po Bobu Dylanovi

