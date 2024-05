Externí autor 6. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

O střevech se říká, že jsou náš druhý mozek. Jinými slovy, pokud střevní mikroflóra není v pořádku, pocítí to nejenom naše zažívání, metabolismus či imunita, ale také třeba psychické zdraví. Právě květen je nejlepší měsíc, kdy můžeme střeva zbavit jedů. A postačí nám k tomu pár bobkových listů.

Kdo by neznal bobkový list, jinak známý jako vavřín vznešený, který obdivovali a používali už staří Římané. Kromě použití v kuchyni, kde nabízí poměrně specifickou chuť, se využívá i v lidovém léčitelství.

Léčivka

Možná vás to překvapí, ale listy vavřínu obsahují řadu zdraví prospěšných látek jako je bílkovina, vláknina a vitamíny A, B, C. Neméně významné jsou minerály, zinek, vápník, draslík, hořčík, železo, selen a měď. Je třeba zmínit i kyselinu listovou, glykosidy a třísloviny.

Na střeva s vavřínovou ratolestí

Dalo by se to tak říct, protože bobkový list, přesněji řečeno čaj z něj, ulevuje při střevních potížích, bojuje proti zácpě, zmírňuje pálení žáhy a krotí nadměrnou produkci žaludečních šťáv.

Čaj z bobkových listů

Nejspíš tušíte, že příprava vavřínového čaje je jednoduchá. Dejte do hrnce půl litru vody, jakmile se začne vařit, vhoďte 3 – 4 bobkové listy. Stáhněte plamen a vařte dalších 10 minut. Nebo hrnec odstavte po třech minutách ze sporáku a nechte asi 10 minut louhovat pod pokličkou. Pokud na vás bude jeho chuť příliš specifická, přidejte kapku citronové šťávy nebo lžičku medu.

Jak ho užívat? Při akutních potížích s trávením vypijte 3× denně před jídlem malý hrnek čaje. Při běžné jarní očistě vám bude stačit jeden hrnek ráno a jeden večer.

Mějte ho vždy po ruce

Pytlík bobkového koření seženete v obchodě vždycky, ale proč ho nemít po ruce čerstvý? Vavřín vznešený se dá koupit jako předpěstovaná rostlinka a ocení ho zejména ti, kteří mají zahradu spíš sušší, anebo neradi zalévají. Daří se mu na slunném místě, ovšem při větších mrazech je lepší ho zakrýt.

Můžete ho ale pěstovat i v květináči, kdy vám od jara do podzimu udělá hezké zákoutí na terase, balkoně nebo v zahradě, a v zimě ozdobí parapet. Čerstvou bylinku tak budete mít vždy po ruce.

Voňavá tyčinka

Máme ji doma všichni a málokdo jí věnuje dostatek pozornosti. Řeč je o skořici. V první řadě je třeba říci, že není skořice jako skořice. Existují dva druhy, cejlonská a skořice cassia neboli čínská. Cejlonská skořice má jemnější chuť směřující do sladka a navíc obsahuje jenom minimum látky kumarin, která negativně ovlivňuje játra. Dostupnější, a to i cenově, je čínská skořice.

Co najdete v cejlonské skořici

Nejenom že skořice krásně voní, ale také je to tyčinka plná zdraví, a to zejména díky bílkovinám, sacharidům, minerálům a vláknině. Nachází se v ní i vitaminy C, E a K a také antioxidanty lutein a betakaroten, včetně silic, nenasycených mastných kyselin a kyseliny pantotenové.

Podpora správného fungování střevní mikroflory

Cejlonská skořice nabízí spoustu zdravotních benefitů. Pokud jde o ozdravný proces střev, jsou důležité její protizánětlivé účinky. Kromě toho zrychluje metabolismus a zlepšuje trávení. Vzhledem k obsahu látek střevo dezinfikuje, tedy zbavuje ho balastu, který bývá příčinou zánětů, a podporuje pravidelné vylučování.

Kam s ní?

Vlastně se dá přidávat kamkoli, od kávy, přes sladké kaše až do koláčů nebo ovocných kompotů. Nejčastěji se používá sypaná skořice. Jako tyčinka nabízí stejné účinky a k nim ještě vizuální efekt, například, když ji přihodíte do džbánu s ovocnou limonádou.

Skořicový čaj

Není na něm nic složitého. Vezmete jednu dvě tyčinky skořice a vložíte do kastrůlku s množstvím vody na jeden šálek. Necháte asi deset minut povařit. Pak skořici vyjmete a můžete přidat plátek citronu a lžičku medu. Pokud tyčinku nechcete vydávat, zalijte ji horkou vodou, dochuťte a můžete pít.

Stejně jako kterékoli jiné bylinky, i koření může ovlivňovat léky. Proto se o jeho pravidelném užívání vždy poraďte se svým lékařem.

