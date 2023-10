Možná jen ti dříve narození znají dva drsné agenty zvláštního oddělení britské police CI5 – Willa Bodieho a Raye Doyla z televizního seriálu Profesionálové. Na jednu stranu jeho představitelům pomohl získat popularitu, na druhou jim zasáhl do života i kariéry.

Jako „profíci“

Profesionálové, to jsou v seriálu vycvičení specialisté, kteří řeší závažné trestné činy, zločiny z nenávisti, zasahují proti teroristům, nájemným vrahům, špionům a jiným padouchům. Smí používat veškeré prostředky, včetně bití podezřelých a zabíjení.

Raymond Doyle – bývalý policejní konstábl, výborný střelec a instruktor karate je inteligentní, ale vznětlivý a prchlivý. Navzdory tomu, že je přemýšlivý, často jedná zbrkle, a tak ho musí parťák zachraňovat. William Andrew Philip Bodie – bývalý výsadkář a voják zvláštní letecké jednotky Britské armády (SAS), později žoldák, který bojoval v Africe je bezprostřední, přístupnější a uvolněnější než Doyle, je sebevědomý a vtipný, miluje večírky a ženy, je skvělý řidič. Prostě taková duše seriálu.

Ve filmu jsou sehraní parťáci, mimo scénu však spolu nevycházeli, neměli se rádi a sotva se snesli.

Martin Shaw – Doyle

Rodák z Birminghamu Martin Shaw (*21. 1. 1945) je divadelní, televizní a filmový herec. Kromě více než sedmi desítek rolí namluvil mnoho audioknih, včetně Tolkienova Hobbita, uváděl dokumentární filmy, komentoval filmy i reklamy. Herectví vystudoval na Londýnské akademii hudby a dramatických umění.

Shaw přiznává, že mu seriál přinesl uznání, ale nikdy se netajil tím, že se mu jeho role „panáka bez lidskosti“ vůbec nelíbila. Po první řadě si myslel, že odejde, byl však vázán smlouvou a producenti ho nepustili. Tvrdil, že další díly točil z donucení, proti své vůli (1977-1981/83). Navíc se domníval, že filmaři záměrně časovali natáčení tak, aby nemohl vzít lepší role, a zničili mu kariéru. Nezničili. Přicházeli další role. V roce 1996 dokonce získal dvě divadelní ocenění a jednu nominaci. Setřel si i nálepku seriálového drsňáka, se kterou se dlouho nedokázal smířit, a to, když dostal hlavní roli v seriálu Soudce John Deed (2001-2007), a Inspektor George Gently (2007-2017). V televizním filmu se (zatím) naposledy objevil v roce 2021.

close info YouTube zoom_in Martin Shaw v seriálu Inspektor George Gently

Po letech vyprchala veškerá nevraživost vůči Profesionálům a deset let po jeho natočení ho navštívil parťák Bodie, aby mu představil manželku. Poseděli, dali si večeři a rozešli se jako nejlepší přátelé. Shaw je za to velmi vděčný a považoval to za velký dar, už jen proto, že Bodie odjel do USA a už se pak neviděli.

close info Profimedia zoom_in Martin Shaw v TV show Good Morning Britain v srpnu 2023

Lewis Collins – Bodie

„V Profesionálech jsem hrál sám sebe,“ řekl kdysi Lewis Collins (27. 5. 1946 - 27. 11. 2013) pro tisk. „Byl jsem citlivý, plachý kluk, ale prošel jsem tvrdou školou…“ Když byl malý, srazil ho v pouliční rvačce nějaký kluk cihlou na zem. Collins proto začal dělat bojová umění, získal černý pásek v džu-džitsu, hnědý v judu, dělal i karate. Od malička sbíral zbraně, mezi jeho koníčky byly skoky z padáku, motorky a sportovní střelba – byl výborný střelec, měl i pilotní licenci. Role mu, na rozdíl od Shawa sedla, byla mu blízká a užíval si své kaskadérské kousky. Dokonce se v roce 1979 dal do armády a sloužil jako vojín u 10. praporu výsadkového pluku.

Skončilo natáčení a Collins inspirovaný svou rolí požádal o přijetí do SAS. Prošel výběrovým řízením, ale nepřijali ho, protože byl „celebrita“ a tváře členů této zvláštní letecké jednotky měly být „anonymní.“ Navzdory jeho talentu však těžko kvůli typu drsňáka, kterým se proslavil, získával jiné role. Měl hrát i Jamese Bonda, nakonec roli kvůli údajné agresivitě nedostal. V roce 1988 ztvárnil skutečnou postavu policejního důstojníka George Godleyho v Jacku rozparovači. Od 90. let jeho hvězda začala pohasínat.

close info www.moviestillsdb.com zoom_in Lewis Collins jako policejní důstojník George Godley

Collins vystudoval herectví na stejné akademii jako Shaw, dostal se na ni však oklikou. Ve 13 letech dostal od svého otce hudebníka bubny, koncertoval v jeho taneční jazzové kapele, hrál i ve školní skupině The Renegades. Po základním vzdělání se začal učit kadeřníkem v Liverpoolu, s Mike McCartneym (mladším bratrem Paula) psal písničky, hrál v různých kapelách. Uměl na klavír, flétnu i kytaru. Osud ho zavál do Londýna a rozhodl se stát hercem. Po ukončení akademie (1971) začal v divadle a přicházely nabídky z televize.

close info YouTube zoom_in Lewis Collins boj s rakovinou nevyhrál

Svou hereckou kariéru ukončil v jedné epizodě britského krimi seriálu v roce 2002. O rok později se odstěhoval do USA, kde prodával příslušenství k počítačům. Po pětiletém boji s rakovinou jí v úzkém rodinném kruhu ve věku 67 let podlehl.

Collins vyučoval dramatickou výchovu, pracoval pro charitu, a nesmírně ho obohatila práce s neslyšícími a němými dětmi v Glasgowě, kde dostal své první divadelní angažmá. Učil je pohybovým dovednostem a kvůli nim se naučil britský znakový jazyk. Ve dvou letech vyhrál soutěž Nejkrásnější dítě Liverpoolu.

Shaw je známým aktivistou za práva a ochranu zvířat, je patronem útulku ve Frettenhamu pro zanedbaná a týraná zvířata. Je vegetarián a abstinent. Typické Doylovy kudrny nejsou jeho vlastní, ale trvalá ondulace. A boule na tváři? Je umělá lícní kost. V mládí v opilecké rvačce utrpěl zlomeniny zubů, lebky a poranění v obličeji a musel podstoupit operaci.

