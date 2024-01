close info University of Glasgow, CC 4.0

Tereza Malá 30. 1. 2024

Lidské ruce ledasco prozradí, třeba to, zda máte deviantní sklony. Pohled může zase odhalit člověka s psychopatickými sklony. A obličej? Dle vědců stačí pohled do vaší tváře a je jasné, zda se můžete pochlubit tváří boháče, nebo chuďase? Vědci poskytli vodítka, která by vám mohla pomoci.

Podle zajímavého výzkumu by totiž naše tváře mohly v tichosti vysílat informace o našem ekonomickém postavení. Přinášíme vám přehled vědeckých poznatků o tom, jak mohou rysy obličeje ovlivňovat vnímání bohatství jednotlivce. close info University of Glasgow zoom_in Bohatší lidé mají užší obličej Podvědomé signály Vědci zjistili, že jemné rysy ve struktuře a výrazu našeho obličeje mohou napovědět o našem socioekonomickém postavení. Užší obličeje se znaky spokojenosti by mohly být interpretovány jako ukazatele bohatství, zatímco širší rysy by nemusely být spojovány s bohatstvím. Toto vnímání není jen povrchní; mohlo by mít vliv na životní příležitosti, například na vyhlídky na zaměstnání. Profesorka Rachael Jacková o své mvýzkumu uvedla: „Náš výzkum ukazuje, jak specifické rysy obličeje hrají klíčovou roli při propojování vnímání sociální třídy se souvisejícími stereotypy.“ close Magazín Test osobnosti: Podle délky malíčku lze poznat psychopata, ukázala nová vědecká studie video Poznatky ze studie Studie, které se zúčastnili mladí dospělí, prokázala, že lidé dokážou rozeznat společenskou třídu účastníků pouze na základě fotografií obličeje. Vědci předpokládají, že obvyklé emoční výrazy v průběhu času utvářejí naše klidové tváře. Bohatší jedinci často vykazují o něco spokojenější klidové chování, což je pravděpodobně způsobeno častějším prožíváním pozitivních emocí, zatímco ti, kteří mají méně prostředků, mohou vykazovat více známek stresu. Více než první dojem První dojem je sice mocný, ale není definitivní. Výzkumníci upozorňují, že dynamické projevy, jako je například upřímný úsměv, mohou tyto jemné náznaky socioekonomického statusu překrýt. Něčí počáteční domněnka o vašem bohatství založená na vaší klidné tváři tak může být rychle vyvrácena. close Magazín Vědci odhalili, jak poznáte psychopata: Prozradí ho nenápadný, ale naprosto jasný detail v řeči těla video Pěstování bohatšího výrazu Zjištění poukazují, že je možné napodobit výrazy obličeje běžně spojované s bohatstvím. Zapojení do radostných činností, uvolněné chování a nácvik šťastných výrazů by časem mohly ovlivnit váš klidový obličej. To naznačuje určitou úroveň kontroly nad neverbálními signály, které vysíláme o svém společenském postavení. close info Profimedia zoom_in Váš obličej odhalí i to, jestli jste chudý nebo bohatý, říkají vědci Jak nás vidí druzí? Výzkum vybízí k hlubšímu zamyšlení nad tím, jak společnost vnímá a hodnotí výrazy obličeje související se štěstím a stresem. Vyvolává otázky o spravedlnosti podvědomých předsudků, které mohou zvýhodňovat ty, kteří se díky svému výrazu a rysům tváře zdají být bohatší. Váš obličej může o vašem ekonomickém postavení vypovídat více, než si uvědomujete. Přesto je povzbudivým závěrem tohoto výzkumu možnost změny. Vědomou změnou výrazu a aktivitami, které podporují štěstí, můžeme změnit tvář, kterou ukazujeme světu. Tak co, našli jste se v nějakém popisu? Jaká je vaše tvář? Bude z vás jednou boháč? Zdroje: www.dailymail.co.uk, nypost.com, www.info-flash.com

