Odhalení zvyků středověkých šlechticů zejména ve finanční oblasti, tedy jejich utrácení, nás poměrně šokovalo. Historikům se podařilo najít nákupní seznamy středověkých boháčů ve Velké Británii, které ukázaly, za co všechno utráceli.

Ve světě středověké šlechty nebylo bohatství jen statusem, ale i okázalou podívanou. Alžběta de Clare (1295–1360), byla bohatá šlechtična Anglie 14. století. Její „utrácení“ nabízí fascinující pohled na extravagantní a někdy zvláštní způsoby, jakými elita rozhazovala své jmění.

Správa hradu Clare: Pevnost přepychu

Alžběta, vnučka krále Eduarda I., spravovala rozsáhlé panství soustředěné kolem hradu Clare v Suffolku. Dochované a historiky odhalené záznamy o jejích výdajích, pečlivě zpracované a přeložené Jennifer Wardovou, odhalují bohatství, které charakterizovalo její život a každodenní provoz hradu.

Nejvíce peněz utrácela Alžběta za renovaci a udržení svého sídla. Ostatně, dnes by to asi nebylo jinak. Údržba byla na hradě Clare neustálou záležitostí. V letech 1324–1325 podrobné záznamy poukazují na výdaje za instalatérské práce, obklady a opravy. Na udržování vznešenosti hradu se nešetřilo – od vytvoření okapů až po pečlivé obklady mezi sálem a velkou komnatou paní. Záznamy ukazují, že v roce 1343 bylo na nové budovy v rámci hradu Clare vynaloženo velmi mnoho peněz, jelikož přestavba zahrnovala různorodé prvky, od nové budovy mezi sálem a kuchyní až po například krby. To poukazuje o snahu šlechty chlubit se navenek architektonickou nádherou.

Drobné finanční nepříjemnosti měli i bohatí – ale přitom jedli velryby

I ve středověku museli bohatí počítat s přízemními aspekty života na panství. Alžbětiny záznamy ukazují například platby jistému panu Thomasovi Molecatcherovi za vypořádání se s krtky v zámecké zahradě a ve vnějším předhradí. Tento výdaj prozrazuje pozornost věnovanou i drobným nepříjemnostem.

Alžbětiny záznamy o výdajích se týkají i zásobování její „domácnosti“ a odhalují luxusní a exotické předměty, které si pořizovala. Jejím oblíbeným obchodníkem se stal Bartholomew Thomasin, italský obchodník s potravinami v Londýně, který dodával do zámku zboží, od cukrových homolí a polského vosku až po olivový olej a koření.

Zásobování panství ukázalo, jak rozsáhlé byly potřeby bohatých. V roce 1340 byly v záznamech podrobně popsány zásoby na týden, včetně pšenice, piva, vína, masa a ryb. Na jídelním stole se příležitostně objevovaly neobvyklé položky jako jeseter, delfín, a dokonce i velrybí maso.

Velké hostiny a oslavy: Extravagance bez zábran

Alžběta nešetřila velkolepými hostinami, zejména při zvláštních náboženských příležitostech, jako byly Vánoce a Velikonoce. Podrobná zpráva z 31. května 1358 o svátku Božího těla u Londýna ukazuje monumentální rozsah těchto událostí.

Nákupy na jeden velikonoční den zahrnovaly pšenici na pečení, víno, pivo, maso, drůbež a řadu lahůdek. Součet nákupů a spotřeby zásob byl obrovský, přičemž bylo zásobeno 136 jídelen.

Výdajové zvyklosti Alžběty de Burgh vykreslují plastický obraz rozmařilého životního stylu středověké šlechty. Při vytváření okázalého přepychu se nešetřilo – od údržby hradu po exotické zásoby a velkolepé hostiny. Alžbětina finanční gramotnost poskytuje poutavé vyprávění o tom, jak si středověká elita libovala ve svém bohatství a zanechala nesmazatelnou stopu v dějinách.

Zdroje: www.medievalists.net, www.hist.cam.ac.uk, castellogy.com