New Africa / Shutterstock.com

Externí autor 8. 8. 2024 clock 3 minuty

Každé znamení horoskopu dává svým zrozencům do vínku jiné schopnosti, předpoklady a osud. Pokud jste se narodili v jednom z následujících tří, hvězdy vám dopřejí dlouhý a bohatý život. Podívejte se, jestli patříte mezi vyvolené.

My lidé obvykle míváme různé sny, přání a cíle. Ale je pár věcí, které chceme všichni. Mezi ně patří dlouhý, šťastný a bohatý život, prožitý ve zdraví. Tři znamení zvěrokruhu mají reálnou šanci si tento sen splnit. Jste mezi nimi?

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Lidé narození ve znamení Býka patří ve zvěrokruhu k těm nejstabilnějším. Díky své vyrovnané povaze řeší všelijaké životní překážky a výzvy s až stoickým klidem. Tenhle faktor jim pomáhá na cestě za úspěchem nejenom vytrvat, ale zvládat mnohdy hrbolaté cesty bez nervů. Nejspíš tušíte, že s ohledem na tyto vlastnosti neznají stres a jejich emoční rovnováha je více méně stabilní. To jsou totiž klíčové faktory pro dlouhověkost.

Kromě toho se Býci umějí radovat i z maličkostí. Jsou to lidé, kteří myslí na zadní kolečka. Proto je nikdy netrápí problémy s penězi. Zároveň si ale umějí užívat života a vytvářet si hezké vzpomínky na všelijaké zážitky. Lidé narození v tomto znamení si potrpí na kvalitu, což se odráží i v tom, co jedí. A to je další pilíř k jejich dlouhověkosti, kvalitní strava.

A do třetice všeho dobrého, Býk neumí být sám. I proto se o svůj protějšek náležitě stará a o vztah řádně pečuje. Dobře totiž ví, že ve dvou se to k oné vysněné „stovce“ lépe táhne.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Lidé narození ve znamení Raka vynikají svými pečujícími schopnostmi a značnou emoční inteligencí. Tyto vlastnosti jim umožňují vytvářet silné sociální vazby a budovat kolem sebe podpůrnou bublinu blízkých. A jak známo, právě takové prostředí může mít pozitivní vliv na délku života. Už bylo dokonce prokázáno, že naopak osamělost život zkracuje.

Raci pečují o vztah nejenom s ostatními, ale i sami se sebou. Starají se o sebe, pečlivě dodržují preventivní lékařské prohlídky, nezanedbávají stravu, dbají na to, aby měli vždy dostatek vitamínů a snaží se tělu dopřávat i dostatek pohybu.

Nesnášejí konflikty a hádky, takže veškerá nedorozumění řeší v klidu a bez negativních emocí. Dá se tak říci, že eliminují stres na nejnižší možnou míru. A to je rovněž, jak jsme už zmínili, důležitý předpoklad k dosažení dlouhověkosti.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Lidé narození ve znamení Kozoroha jsou velcí realisté, kteří se vyznačují schopností rozhodovat. V životě si stanoví jasné cíle a vytrvale pracují na jejich dosažení.

Takové odhodlání jim pomáhá k získání kariérního úspěchu a také udržení zdravého životního stylu. To znamená, že i oni pečlivě dodržují preventivní lékařské prohlídky a nesnaží se jenom hýbat, ale hodně sportují.

Jsou asketičtí v jídle, tedy nepřejídají se a jedí zdravě. Neříká jim toho moc alkohol ani jiné návykové látky. Mimochodem, víte že právě disciplinovaný životní styl je jedním z pozitivních dopadů na zdraví a tím i délku života?

Nenašli jste se v seznamu?

Nevadí. Pokud budete dodržovat to, co oni, tedy sportovat, nebo se alespoň hýbat, udržovat vztahy s okolím, zdravě jíst a nestresovat se, máte velkou šanci prožít dlouhý a hezký život i bez toho, v jakém znamení zvěrokruhu jste se narodili.

Zdroje: www.prosieben.de, www.derwesten.de