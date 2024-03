Autoři motivačních knížek o bohatství jsou přesvědčeni, že miliardáři musí mít k vydělávání peněz zvláštní dar. Jsou prý chytřejší. Studie švédských vědců však tento názor označila za mýtus. Lidé, kterým ročně cinkne na účet přibližně dva milionu korun, jsou naopak trochu pozadu.

Seriály a filmy ze světa superbohatých ukazují většinu hlavních hrdinů jako vypočítavé inteligenty, sběhlé v investicích a schopné pracovat 24 hodin, sedm dní v týdnu.

Propast mezi nimi a obyčejnými smrtelníky se tak zdá být více únosná. Nerovnost ve výplatních páskách je cena za to, že nás ti nejchytřejší a nejschopnější vedou k lepší budoucnosti.

Zároveň není pochyb, že inteligence přispívá k ekonomickému a profesnímu úspěchu společnosti. Ať se jedná o Elona Muska, Jeffa Bezose a Raye Dalia. Málokdo předpokládá, že jsou tito špičkoví inovátoři průměrní.

Ve skutečnosti ne všichni vysoce inteligentní lidé mají touhu po bohatství. Řada z nich vykonává poměrně hůře placená zaměstnání, jež je ale intelektuálně obohacují. Ať se jedná o akademiky, sociální pracovníky nebo umělce.

Dokazuje to švédská studie, jež ukázala, že výsledky kognitivních testů 1 % nejlépe vydělávajících se významně nelišily od výsledků dosažených těmi, kteří byli placeni o něco méně.

Inteligence a bohatství

Na začátku výzkumu se objevila otázka: Do jaké míry inteligence zvyšuje bohatství? „Tato dispozice totiž není monolitická vlastnost,” říká Marc Keuschnigg z Institutu pro analytickou sociologii. „Ve skutečnosti se skládá z nejméně dvou širokých konstrukcí: fluidní inteligence a krystalizované inteligence.”

První z nich souvisí s rychlostí zpracovávat podněty, kapacitou paměti a abstraktním uvažováním. Druhá se týká dovedností vyvinutých v sociálním prostředí, jako je gramotnost, počítání a znalosti o konkrétních tématech.

close info Autor: Robert Fludd – Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris […] historia, tomus II (1619), tractatus I, sectio I, liber X, De triplici animae in corpore visione, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=699073 zoom_in Představa lidského vnímání rozděleného podle jednotlivých funkcí myšlení. Robert Fludd, 1619.

Oba dva druhy se vyvíjejí různými způsoby. Fluidní inteligenci lze zdědit, nelze ji posílit a s věkem poměrně rychle klesá. Krystalizovaná inteligence se naopak během dospívání zvyšuje a začíná stagnovat až po dosažení 65 let života. Obě dvě však spolu souvisí a pomáhají si.

Dalšími důležitými faktory, jenž předurčují k vyšší částce na výplatní pásce, je socioekonomické postavení rodiny, míra kvalitního vzdělání, ale také kontakty nebo štěstí.

Je totiž známé, že bohatství se řídí paretovým pravidlem. Vzorcem, který říká, že 80 % bohatství země je v rukou pouze 20 % populace. Samotná inteligence tak není zárukou zbohatnutí.

Trochu hloupější

Navíc, jak ukázala švédská studie, ti, již patří k jednomu procentu nejlépe vydělávajících, jsou potenciálně méně inteligentní než ti, kteří jsou chudší.

Odborníci se zaměřili na téměř 59 400 švédských mužů ve věku kolem 40 let, u nichž měli k dispozici informace o uplatnění na trhu práce za posledních 11 let a výsledky kognitivních, fyzických a psychologických testů, jež jim byly provedeny v mladším věku při odvodu do armády. Tato data byla porovnána s jejich mzdami a prestiží.

Výsledky ukázaly, že čísla na výplatních páskách a rozsah úspěchu souvisí s mírou inteligence. Ale pouze do doby, kdy muži vydělali 1,5 korun milionu ročně, tedy 125 tisíc korun měsíčně.

„Jakmile plat překročil přibližně dva miliony korun ročně, vztah se dokonce mírně obrátil,” píší odborníci. „Toto 1 % elity dosáhlo v testech kognitivních schopností o něco horších výsledků než lidé v příjmové hladině pod nimi.”

Z toho vyplývá, že vysoká inteligence není zárukou bohatství. Vědci předpokládají, že tito jedinci dosáhli úspěchu díky své motivaci, disciplíně, kreativitě, mentální stabilitě a fyzických schopnostech.

Zdroje: www.theconversation.com, www.sciencealert.com, www.iflscience.com