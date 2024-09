Externí autor 10. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Ve starých fotkách se občas dají najít poklady. Jako třeba tenhle. Na fotce je maminka s dcerou. Od tohoto snímku až do současnosti uběhlo několik desetiletí. Dcera vyrostla a dnes jsou obě slavné české herečky. Poznáte, o koho jde?

Maminka hrála už od dětství, dokonce díky jednomu filmu získala přezdívku česká Shirley Temple. Bylo tak celkem jasné, že po gymnáziu bude pokračovat ve studiích na DAMU. Jenže tam ji nevzali, a tak odešla do Ostravy, kde začala pracovat jako učitelka. Na herectví to pochopitelně zkoušela dál, až se jí podařilo prolomit smůlu a nakonec se na vysněnou školu dostala.

A přišla dcera

Maminka musela školu po čase přerušit. Čekala totiž dceru. Časem se ale do školy vrátila. Když jí po jednom absolventském představení nabídl Jan Werich práci v Praze, vzala ji a v hlavním městě už zůstala. Jedním z hlavních důvodů byl i fakt, že její manželství nefungovalo. O malou se starala hlavně babička, protože dcera musela hodně pracovat. Živila totiž celou rodinu, protože jejího otce zavřeli za napomáhání k emigraci do vězení.

Vztahy matky s dcerou

I přes to, že maminka točila, hrála v divadle a snažila se vydělávat peníze, kde to jen šlo, nikdy dceru neošidila. Aby byly alespoň chvíli spolu, brávala ji hodně do divadla. Vlastně se tak nelze divit, že se z dcery stala později stejně vynikající herečka. Divadlo a vůbec celý umělecký kumšt nasávala už od mládí.

A hodně k němu přispěl i matčin druhý manžel, rovněž vynikající herec, který pomáhal s její výchovou až do dospělosti. Mimochodem, dcera na něj dodnes s láskou vzpomíná.

Komedie i drama

Obě dámy zahrají každou polohu, obě milují jeviště a je miluje film. Obě také ztvárnily řadu nezapomenutelných, dnes bychom vlastně mohli říct kultovních filmů a divadelních rolí, za které si odnesly řadu uznání a filmových cen. Přitom není tajemstvím, že matka dceři v kariéře nikdy nepomohla. Tak moc z ní nechtěla udělat protekční dítě.

Dcera jí to ale nikdy neměla za zlé. Herecky se sice prosadila až po čtyřicítce, ale herecky vyzrála a dnes se o ní píše v superlativech. Obě jsou totiž zárukou kvalitního filmového prožitku.

Nezahořkly

Obě to v životě neměly snadné. Mamince nevydrželo ani druhé manželství. Odchod svého druhého manžela brala jako zradu a nikdy se už znovu nevdala. Vůči mužům nezahořkla, jenom si už žila po svém.

Také dcera to neměla jednoduché. Byla také vdaná dvakrát. Poprvé si vzala prince, ale jak sama prohlásila pro magazín Vlasta: „Vzala jsem si prince. A s nimi se prostě hodně blbě žije.“ Pak už jen dodala, že tenkrát zkrátka chtěla žít v pohádce a nedošlo jí, že takhle to v životě prostě nefunguje.

Z druhého manželství má syna, jenže ani to nevydrželo. Oba byli příliš temperamentní a každý chtěl od života trochu něco jiného. Z dalšího vztahu si ve čtyřiceti letech pořídila druhého syna.

Nejspíš proto, že má po své matce schopnost přežít a také optimistický pohled na svět, nezahořkla. Věci bere, jak přicházejí.

Poznali jste?

Kdo hádal, že na fotce je Jiřina Bohdalová se svou dcerou Simonou Stašovou, hádal správně. Z jejich bohaté filmografie zmiňme alespoň Bohdalčin trezorový film Ucho, Nesmrtelná teta či televizní film Klec. A pokud jde o Simonu Stašovou asi netřeba připomínat kultovní Pelíšky, stejně jako Román pro ženy nebo Musíme si pomáhat.

