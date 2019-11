Pražský hřbitov bláznů: Tajemné místo, které prý vykazuje paranormální aktivitu

Na pomezí zahrádkářské kolonie v pražských Bohnicích sídlí dva hřbitovy. Na jednom obyvatelé pohřbívají své mazlíčky, do druhého raději nevstupují. Hřbitov bláznů, jak se pohřebišti válečníků a pacientů z přilehlé psychiatrické léčebně přezdívá, má děsivou historii a vstup není pro každého.

Bohnice jsou opravdu kouzelné místo, nenajdete zelenější a klidně čtvrť v Praze. Na její okraji se rozléhá vyhlášená Psychiatrická nemocnice Bohnice, též známá jako Bohnický areál, a zhruba 700 metrů západně od areálu nemocnice se nachází Bohnický ústavní hřbitov, či lidově Hřbitov bláznů.

Hřbitov pro blázny i vojáky



Je to zvláštní místo. Tepaná železná brána vás dovnitř pustí jen někdy, téměř po celý rok je uzamčená řetězem. Do útrob tajuplného hřbitova se ale dá dostat mnoha způsoby; severní část zdi je propadlá do země a místy zničená.



S vybudováním psychiatrické léčebny v roce 1903 se počítalo i s místem posledního odpočinku. Areál však nenabízel dostatečně rozlehlou oblast, a hřbitov se nakonec postavil o necelý kilometr západně. Za tři roky pojal prvního pacienta, 11letého Františka Janovského. Dnes je jeho hrob, stejně jako většina ostatních zarostlá břečťanem. Celkově tu pod zeminou leží 4200 těl.

Satanistické rituály



Kromě choromyslných pacientů zde byli pochováni i italští vojáci z první světové války, kterým se v nemocnici nepodařilo zachránit život. V roce 1951 proběhl poslední pohřeb, jedenáct let se o areál nikdo nestaral, a léčebna předala v roce 1963 vlastnictví Pohřební službě hl. m. Prahy, která hřbitov nechala zcela zpustnout. Hlavní dominanta hřbitova malý kostel se po letech začal rozpadat a dnes ho, stejně jako většinu areálu, využívají hlavně bezdomovci.



Hřbitov bláznů se stal jakýmsi poutním místem a zkouškou odvahy mladých obyvatel Bohnic. Převážně v zimních měsících jde o dobrodružný zážitek, atmosféra hřbitova nahání husí kůži. Návštěvníci a lovci duchů hlásí časté teplotní a elektromagnetické výkyvy, duše zemřelých údajně čekají nad svým hrobem a doufají, že je příbuzní přijdou oplakat. V 80. letech zde probíhaly také satanistické rituály.

Legendy a příběhy



Kolem hřbitova vzniklo mnoho legend. Údajně tu má ležet vrah prostitutky Otýlie Vranské. Ta byla v roce 1933 nalezena rozsekaná v kufru. Vrah se uchýlil do bohnického hřbitova a spáchal zde sebevraždu. Nalezené tělo tam pohřbili.

Má tu také odpočívat atentátník Gavrilo Princip, který se roku 1914 pokusil o vraždu následníka rakousko-uherského trůnu Ferdinanda d’Este. Tělo Principa zde bylo tajně pohřbeno, což měl v roce 1918 doložit hrobník.