Zpěvák Bohuš Matuš nosí prakticky neustále na hlavě šátek, nebo kšiltovku. Než v mládí přišel o vlasy, mohl se pochlubit skutečně hustou kšticí tmavých kadeří. O tom, proč je dnes holohlavý, vyprávěl poměrně drsnou historku, ze které vám pravděpodobně naskočí husí kůže.

Za to, že je úplně plešatý, se Bohuš Matuš dlouhé roky styděl. Proto nevycházel z domu bez pokrývky hlavy, ať už to byla kšiltovka nebo rockerský šátek, který je prakticky poznávacím znamením. V posledních letech ale svůj přístup přehodnotil a objevil se tak na veřejnosti i bez zakryté hlavy.

Velký podíl na tom prý měla také jeho manželka Lucie Matušová, které se zpěvák velmi líbí bez ohledu na to, že nemá žádné vlasy. Když se sympatická dvojice brala, usoudil Bohuš Matuš, že ke svatebním outfitům se šátek tak úplně nehodí. Odhodlal se proto k poměrně radikálnímu řešení.

Rozhodl se totiž, že si vlasy nechá vytetovat, aby nepůsobil vedle své o třicet let mladší nastávající příliš staře. „Myslím, že to trochu omlazuje a vedle Lucinky budu vypadat mladší,” vysvětlil pro Frekvenci 1.

Překvapivě ale Lucie tímto nápadem nebyla vůbec nadšená a dokonce se mu ho pokusila rozmluvit. „Nejdřív říkala, že se jí líbí to koleno, ať si nic nedělám, že budu vypadat divně. Ale když jsem s tím poprvé přišel, tak se jí to už líbilo. Říkala, že mám ty vlásky jako Natálka (dcera Bohuše Matuše, pozn. red.), takový tučňáček,” prozradil zpěvák s úsměvem.

Nějakou dobu poté si z něj Lucie ještě dělala legraci, nakonec si ale na nový vzhled svého manžela zvykla a usoudila, že se jí líbí bez ohledu na to, jak vypadá jeho hlava.

A jak to tedy bylo se ztrátou vlasů? K tomu se váže jedna nepříliš příjemná vzpomínka Bohuše Matuše, která zapříčinila postupný konec jeho bujné kštice, za kterou by se nemusel stydět ani oblíbený hollywoodský herec Johny Depp.

O vlasy ho připravila nešťastná láska

Tehdy byl ještě velmi mladý, učil se na kominíka a o prázdninách vyrazil, stejně jako řada dospívajících, na letní tábor.

„Je to už hodně dlouho. Když mi bylo šestnáct nebo sedmnáct let, tak jsem byl na táboře, kde jsem se nešťastně zamiloval. Nevyšlo to a já jsem to dost prožíval,” prozradil pro ŽivotvČesku.cz Bohuš Matuš.

Odmítnutí jako mladý chlapec pochopitelně nenesl vůbec dobře a jeho psychika byla natolik pošramocená, že to pro něho vyústilo nečekaným způsobem.

Testosteron dílo zkázy dokonal

„Dost mě ta nenaplněná láska trápila, a tak jsem se vydal na procházku do lesa. A tam byly takové kuličky na rostlině, které jsem si spletl a snědl jsem je. Byl mezi nimi rulík zlomocný. Následoval týden na ARO a z toho jsem o vlasy přišel,” překvapil známý hudebník.

Po chvilce přemýšlení ovšem přiznal, že tak úplně omylem k pozření jedovaté rostliny nedošlo. „Život mě zkrátka přestal bavit. Vlasy mi slezly hned druhý den v nemocnici, měl jsem jich plný polštář,” práskl na sebe.

Vlasy mu nakonec narostly, ovšem příliš dlouho s ním nevydržely a nakonec se s nimi musel rozloučit navždy. Stejně jako u řady jiných mužů totiž po dvacítce testosteron způsobil, že o svou hřívu přišel.

