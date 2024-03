Externí autor 22. 3. 2024 22:27 clock 4 minuty gallery

Zpěváka Bohuše Matuše si lidé pamatují díky dvěma věcem. Pro jeho typický vzhled, který má díky šátkům, které se pro něj za ta léta staly už identifikátorem a také pro svůj poněkud kontroverzní vztah s o třicet let mladší dívkou. Co mají pro Matuše ženy a šátky společného?

Bohuš Matuš se na veřejnosti jinak než s šátkem na hlavě neukazuje. Už před několika lety prozradil, že tento doplněk je pro něj nedílnou součástí šatníku, dokonce velmi pečlivě dbá na to, aby ladil s celým outfitem. Šátky také střídá podle nálady, nicméně finálnímu výběru toho, co si obleče, musí pokrývka hlavy dodat závěrečnou tečku.

V roce 2005 si dokonce postěžoval, že v dárcích pod vánočním stromeček žádnou svou oblíbenou pokrývku nenašel. V zápětí ale doplnil, že doufá, že snad bude podarován nějakou milou a pěknou dívkou, po které si v té době smutně zasteskl. „Nejsem zapřisáhlý starý mládenec, ale už si pomalu začínám myslet, že když je člověk sám, má to své výhody. Nezapírám, že bych byl docela rád, kdyby se to letos změnilo,“ přiznal tehdy pro web idnes.cz.

Možná tehdy ani netušil, jaké štěstí ho čeká. Sice až o třináct let později, ale Matuš skutečně vyhrál loterii. Tehdy, v roce 2018, měl v Divadle Hybernia vystoupení a po představení za ním přišla mladičká slečna s tím, že chce obejmout. Tomu se samozřejmě, sice překvapený, ale zajisté potěšený zpěvák, vůbec nebránil.

„Poté jsme si psali asi půl roku na Facebooku, a nakonec jsme zjistili, že bydlíme kousek od sebe. Začali jsme se navštěvovat a zhruba po roce seznámení jsme spolu zůstali už navždycky,“ popsal pro zivotvcesku.cz dnes již spokojený manžel a tatínek.

Nechtěl mít na hlavě koleno, vlasy si nechal vytetovat

Mezi partnery je třicetiletý věkový rozdíl, což vskutku všechny doslova zvedalo ze židle. Pár byl v hledáčku snad každého média, jejich vztah se propíral u každého hospodského stolu. Ale lásku holubiček to nezničilo. 12. května roku 2021 byl jejich osudným dnem. V Krtkově království si snoubenci řekli své „ano“. Jeho partnerce Lucii bylo 18 let, Matušovi 47.

Ač se může zdát, že si zpěvák na svou holou hlavu, nebo jak on sám říká „koleno“, zvykl, ve svatební den chtěl přeci jen vedle své vyvolené vypadat šik, tak se rozhodl k razantnímu kroku. Vlasy si nechal vytetovat.

„Vlasy mi začaly padat už v osmnácti, do té doby jsem měl krásnou kudrnatou hřívu. A pak se z toho postupně stalo koleno, které jsem skrýval pod pokrývkami hlavy. Ani na svatbě jsem nechtěl být v šátku, tak jsem se rozhodl nechat si vlasy vytetovat. Myslím, že to trochu omlazuje a vedle Lucinky budu vypadat mladší,“ řekl tehdy pro super.cz.

Snědl rulík, skončil na ARO a vlasy mu vypadaly

A proč vlastně Bohuš Matuš přišel o vlasy? Bylo to kvůli lásce. Kvůli lásce o vlasy přišel a kvůli lásce si je opět nechal dodělat. Kruh se uzavírá. „Je to už hodně dlouho. Když mi bylo šestnáct nebo sedmnáct let, tak jsem byl na táboře, kde jsem se nešťastně zamiloval. Nevyšlo to a já jsem to dost prožíval,“ zavzpomínal na nelehké období prvních lásek zpěvák. Tehdy se vydal do lesa, kde snědl pro něj neidentifikovatelné plody, které se později ukázaly být rulíkem zlomocným. Skončil v nemocnici na ARO, kde se sice dal do kupy, nicméně vlasy se mu po vypadání už nevrátily.

Památkou mu může být alespoň fotografie, se kterou se nedávno pochlubil. Je na ní zachycen se svou maminkou Blankou a vlasů má doslova na rozdávání. Matuš dokonce tvrdí, že si ho pletli s Johnnym Deppem.

Jestli má Matuš s hollywoodskými celebritami společného něco více než to, že má zálibu ve výrazně mladších partnerkách (Leonardo DiCaprio, Nicolas Cage, Al Pacino), posuďte sami.

