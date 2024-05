Moravský Don Juan má celkem šest dětí se čtyřmi ženami. Jedna byla krásnější než druhá, ale se kterou se nakonec král valašského království a držitel dvou Zlatých lvů usadil?

Boleslav Polívka se narodil 31. července 1949 ve Vizovicích na Moravě. Jako student na střední škole vystupoval se svými spolužáky s komickým kvartetem. Už tehdy bylo jasné, kam jeho kroky povedou.

Úspěšně absolvoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, obor činoherní herectví. Následně se stal jedním z hlavních členů souboru Divadla na provázku. 14. května 1993 si splnil sen a založil si vlastní divadlo v Brně.

Divadlo Bolka Polívky se nachází na Jakubském náměstí, a herec zde působí jako umělecký režisér. Má za sebou nejen mnoho divadelních, televizních a filmových rolí, ale je známý jako člověk s vytříbeným a osobitým humorem.

Dětí jako smetí

První manželka slavného komika a mima byla Stanislava Polívková, se kterou má nejstarší dceru Kamilu, která už je maminkou. Manželství tehdy vydrželo jen pár let. Rozvod byl údajně zvláštní, a padaly nejrůznější otázky.

"Pamatuji si, jak se nás tehdy ptali, zda a kdy jsme spolu měli naposledy intimní styk, připadalo mi to jako ve škole," vzpomíná na konec manželství Polívka. Kamila je talentovaná kostýmní výtvarnice, režisérka a scénografka.

Druhou životní partnerkou mu byla kolegyně Evelyn Steimarová, která byla jeho hereckou kolegyní. Tentokrát se svatbě raději vyhnul, a dobře udělal, protože vztah opět dlouho nevydržel. Mají spolu ale velice šikovnou herečku Annu, která jde v otcových šlépějích, a je mu ze všech dětí nejvíce podobná.

Následovala láska jako z filmu, protože se vysoký umělec šíleně zamiloval do krásné francouzsky Chantal Poullain, se kterou byl patnáct let."S mojí manželkou Chantal jsme měli svatby hned dvě. Jednu v Americe, jenže jsme pak přišli na to, že je tady u nás neplatná. Tak jsem si ji vzal podruhé!" svěřil se médiím herec.

Společně s Chantal má Bolek syna Vladimíra, který se jim narodil ve Švýcarsku. Je stejně jako jeho otec velmi nadaným hercem. Je členem Dejvického divadla, a hostuje v Národním divadle i Divadle Bolka Polívky.

Konečně ta pravá

S exmanželkou Chantal má komik skvělé vztahy, a byla to právě ona, kdo ho seznámil s charismatickou brunetkou Marcelou Černou. Ta pracovala původně jako servírka. Polívka se do ní po uši zamiloval.

Mají spolu syny Jana, Františka Antonína a dceru Marianu. Na svatbu nějak zatím nebyl čas, ale herec krásné partnerce slíbil, že si ji do padesáti let vezme.

Počkala si na svůj svatební den 24 let, ale stálo to za to. Herec údajně skutečně poklekl před půvabnou Marcelkou, a požádal svou milovanou o ruku.

„Vzali jsme se, protože mám Marcelu rád. Těch čtyřiadvacet let nebyla jen taková delší kamerovka, jak by si někdo mohl myslet,“ řekl Bolek Polívka v rozhovoru pro pořad Showtime.

„Slíbil jsem jí, že až bude mít padesátiny, vezmu si ji, pokud tedy děti budou souhlasit. Náš František pak řekl památnou větu: Tak vítaj do rodiny, mamo,“ popisuje se smíchem herec.

