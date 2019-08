Kultovní film Bony a klid: Jak vypadají hlavní hrdinové po 32 letech

Plísňové mrkváče, Tuzexy a temné pasáže s veksláci. To byl mimo jiné film Bony a klid, hořká balada, kterou v roce 1987 natočil Vít Olmer. Jak vypadají dnes hlavní hrdinové?

Film málem nedoputoval k divákům, protože se totalitní vrchnosti nelíbila. Když ji ale tehdejší šéfové podsvětí pustili načerno do oběhu na VHS a film začal vydělávat, cenzura povolila distribuci do kin. Radek John napsal scénář podle skutečných příběhů pražského podsvětí, a také proto působil film mimořádně autenticky.

„Bony a klid byla pěkná soustředěná práce s Vítkem a taky tehdejším kameramanem Otou Kopřivou, který bohužel ještě před dokončením filmu zemřel," říká Jan Potměšil, jehož postavu upoutal na vozík pád z vězeňského okna, který si Martin nezavinil sám. „Dlouho jsem na pokračování nemyslel, pak to kolem mě nějaký čas kroužilo, ale projekty to byly velmi nekonkrétní. Nikdy se mi nedostal do ruky scénář. Až teď. A to, že jsme se při práci znovu potkali s Vítkem, který je ve skvělé formě, je velká výzva a velká radost."