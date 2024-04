Externí autor 6. 4. 2024 clock 4 minuty gallery

Fešák, který je na fotografii byl snem mnoha žen. On sám si to moc dobře uvědomoval, konečně i “na stará kolena” o sebe dbá a dává si záležet na své vzhledu. Jeho ložnicí prošla spousta krásných žen, bouřlivé období má dnes ale už za sebou. Poznáte, o jakého slavného herce a moderátora se jedná?

Jak sám říká, o slávu a pozornost médií nikdy nestál, novináři a fotografové si ho hledali sami. Jeho životní styl k tomu ostatně vybízel, vymetal večírky, pil a miloval ženy. „Chlap mi třeba seděl před domem v křoví a čekal, která paninka vyskotačí ráno z baráku. Když se mi to nelíbilo, argumentovali, že je to hra a hrají ji všichni. Já jsem ji ale hrát nechtěl,” uvedl někdejší bouřlivák v rozhovoru pro web prozeny.cz.

Tehdy byl za pankáče, alkohol u něj tekl proudem a sám zpětně přiznává, že jeho chování a vystupování nebylo právě ukázkové. A to se samozřejmě médiím velmi líbilo. Uznal, že si za tuto svou image může sám a že si tehdy udělal ostudu. Největším démonem byl u něj právě alkohol, který mu podle něj zavřel dveře k mnoha vysněným pozicím.

Nebyl to ale jen jeho profesní život, který kvůli jeho životnímu stylu trpěl. Byly to také jeho partnerky, které musely snášet jeho rozervanou duši umělce. „Za to, že jsem chlastal a dělal bordel, přišel samozřejmě účet. A nemluvím o penězích, i když jsem jich propil dost. Ale peníze nejsou ten největší problém, horší jsou emocionální dluhy, které člověk udělá. A tam mluvím o mé ženě, která to trpně nesla a nikdy mi nic nevyčetla. Nikdy,“ pokračuje ve vyprávění dnes již uvědoměle.

Později přišel na to, že by se za některé své eskapády mohl omluvit, nicméně ne vždy se shledal s pochopením. O to více si váží právě své současné partnerky Žanety. „Moje žena taky o omluvu nestojí, náš vztah je vybudovaný na vzájemné loajalitě, takže jí to oplácím bezmeznou loajalitou. Ona je pro mě na prvním místě. I když se jí to možná tak nejeví“ velebí svou polovičku herec a moderátor, ačkoliv ten nejdůležitější krok se svou vyvolenou stále ještě nepodnikli.

Ani po sedmnácti letech neproběhla svatba

Mají spolu dvě děti a jejich vztah trvá už sedmnáct let. I přesto svatba ještě neproběhla. Herec tuto ideu dokonce už nějakou dobu v hlavě měl, s partnerkou si naplánovali romantický výlet do Benátek, kde byl připravený pokleknout, ale vidle mu do plánů hodila koronavirová pandemie. Zájezd se musel zrušit a když se do Benátek pak přeci jenom dostali, jely s nimi i jejich děti a romantika byla ta tam.

„Ale nám to funguje i bez svatby. A mám obavu, aby z toho pěkného, co máme, nezbyl jen ten institut,“ vypráví charismatický herec, který měl vztahy i s modelkami Alenou Šeredovou nebo Simonou Krainovou. Druhou jmenovanou dokonce pojal i za manželku, ale skončilo to rozvodem a někdejší partneři spolu dodnes nemají potřebu úplně mluvit.

S Krainovou jim to neklapalo, ale její exmanžel by byl i přesto rád, kdyby už na jejich sváry zapomněla. Podle jeho názoru by si člověk neměl negaci tahat na zádech v batohu. Dnes se mají oba dva dobře a to je podle něj to hlavní.

Všem se omluvil, ničeho nelituje

Mediální obrázek tento muž nemá zrovna ideální, ale na celý tento svět má svůj vlastní názor. Stejně jako ve filmu jsou hodní hrdinové a padouši a tak to prý funguje i ve vykreslování slavných osobností široké veřejnosti. Později dodává, že zbořit jisté mýty a ukázat realitu paradoxně pomohly sociální sítě. Tam se totiž lidé mohou chovat přesně tak, jak chtějí oni sami a jak chtějí, aby je jejich okolí vnímalo.

Nedá se úplně říci, že by byl dnes zkrotlý beránek, ale s odstupem času a i tím, že zestárl se jeho hodnoty změnily. Nicméně ničeho ve svém životě nelituje, protože všechno mělo svůj důvod a někam jej to zavedlo.

„Nedívám se zpátky, omluvil jsem se všem, kterým to šlo. Nikdy ničeho neželím, protože ta cesta někam vede. K dětem a ženě, k rolím v divadle, ke knížce. Jestli to byla cena, kterou jsem měl zaplatit, abych se dostal sem, tak jsem zaplatil rád,“ říká dnes šestapadesátiletý Bořek Slezáček.

Zdroje: idnes.cz, prozeny.cz