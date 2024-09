Jedna z nejpopulárnějších moderátorek Česka se na mediální scéně pohybuje desítky let. Že se dostala na Novu, kde ji dodnes můžeme vídat, byla ale spíše náhoda. Sympatická studentka ve svých začátcích všechny ohromila. Zatímco zamlada šlo spíše o nenápadnou dívku, s věkem vyzrála a ještě zkrásněla.

Jako malá holka snila Lucie Borhyová o jiné profesi, než je zrovna post moderátorky. Přála si totiž, stejně jako celá řada dalších dětí, po herecké kariéře. To se jí ale nikdy nesplnilo.

„Chtěla jsem být herečkou, to ano, zpěvačkou nikdy, asi jsem si jako malá doma zpívala, ale herečkou, tou jsem chtěla být, ale nakonec se tak nestalo,” prozradila před časem v rozhovoru pro Expres.cz.

Po maturitě zamířila pohledná Lucie na pražskou Vyšší odbornou školu publicistiky. A právě kvůli studiu bylo potřeba, aby splnila povinné školní praxe. Tento moment byl přitom pro celý její další život velmi zásadní.

„Studovala jsem Vyšší odbornou školu publicistiky a potřebovala jsem razítko do indexu a praxi. Nejdříve mi říkali, že mě nevezmou, ale když jsem odcházela, tak na mě zavolali, ať tam nechám životopis. Poté se mi ozvali, že by mě nakonec přijali,” svěřila se Lucie Borhyová pro Extra.cz.

Přiznala, že zpočátku trpěla opravdu velkou trémou a jsou okamžiky, kde je ještě dnes, jako ostřílená moderátorka, nervózní.

„Byla tam velká tréma, velká. Tak velká, že jsem si myslela, že nepromluvím. Byla jsem neskutečně nervózní,” zavzpomínala na své první živé vysílání vůbec.

Románek se Železným moderátorka popírá

Na Nově ale nejprve pracovala jako sekretářka tehdejšího ředitele Vladimíra Železného, o moderátorský post se začala ucházet teprve po čase. Možná, že právě to, že na ředitele udělala velmi dobrý dojem, jí později při výběrovém řízení pomohlo. Faktem ale je, že by jí to nebylo nic platné, kdyby neměla opravdu velký talent.

I přesto se ale jednu dobu spekulovalo o tom, že se na lukrativní pracovní pozici dostala z protekce, nebo že dokonce se Železným prožila románek. Moderátorka to ale vždy rázně popírala.

„Začínala jsem strašně mladá, to v tu dobu nebylo moderní. Dělali si ze mě legraci, že bych mohla být napsána v Guinnessově knize rekordů jako nejmladší moderátorka. Nechtěla jsem zklamat lidi, co ve mě dávali důvěru, a bylo to pro mě šílené,” popsala svou zkušenost sympatická plavovláska.

Zvažovala změnu povolání

Během svých začátků se ale musela potýkat také s dalšími těžkostmi. Jednou z nich byl fakt, že ne všechny zprávy, o kterých musela před zraky národa v televizi mluvit, jsou zrovna pozitivní.

„Já jsem si to brala strašně k srdci. Já jsem ty zprávy strašně prožívala a byla jsem z toho tak špatná, že jsem odjížděla z práce a brečela jsem,” přiznala pro Extra.cz s tím, že dokonce přemýšlela, jestli by raději neměla změnit povolání.

„Potom jsem si uvědomila, že se od těch zpráv musím oprostit a nemůžu být součástí každé rodiny a každý máme ten život a osud daný. Nebylo možné, abych si ty zprávy brala takhle osobně. Potom jsem se od toho oprostila a udělala jsem dobře,” uzavřela Lucie Borhyová.

