Boris Becker je trojnásobný wimbledonský šampion mužské dvouhry. Poslední dobou se ale jeho jméno skloňovalo hlavně se slovy “vězení” a “úpadkový podvod”. Za mřížemi si slavný tenista odpykal osm měsíců z dvouapůlletého trestu. Tento pobyt se na něm značně podepsal. Poznali byste ho ještě?

Kdo nezná Borise Beckera, tak se jedná o nejmladšího mužského šampiona ve dvouhře slavného Wimbledonu. Tento triumf se mu podařil, když mu bylo pouhých sedmnáct let. Tehdy se psal rok 1985.

Wimbledonský talíř získal celkem třikrát, nicméně to nebyly jediné triumfy, kterých někdejší tenisový hráč dosáhl. Vyhrát se mu podařilo i na Australian Open, a to hned dvakrát, stejně jako na US Open, kde zvítězil jednou.

Všechno se ale otočilo, když přišel onen skandál. Před dvěma lety, tedy v roce 2022, byl odsouzen k vězení za skrytí aktiv a půjček v astronomické výšce pětasedmdesáti milionů korun.

Becker byl uznán vinným celkem ve čtyřech bodech obžaloby. Jednalo se o to, že sportovec měl nesplacenou půjčku, která čítala tři miliony liber. Týkalo se to jeho luxusního domu na španělské Mallorce.

Zatloukat, zatloukat, zatloukat

Zákon ustanovuje, že sportovec měl sdílet veškerá svá aktiva, a to z důvodu, aby jeho správce mohl rozdělit dostupné prostředky všem věřitelům. V roce 2017 ovšem Becker zbankrotoval a dlužil v přepočtu skoro miliardu a půl.

Když obžaloba vynesla rozsudek, Becker si vyslechl tato obvinění: odnětí majetku, nezveřejnění majetku (a to hned dvakrát) a také zatajení dluhu. To, co bylo předmětem zatajení, byl jeho podíl na jisté nemovitosti v Německu a podíl v technologické firmě.

Zkrátka a jednoduše, bývalý tenisový šampion převedl peníze ze svého firemního účtu na účty svých bývalých manželek, aby se po vyhlášení bankrotu vyhnul splácení dluhu.

Dostal dva a půl roku, odpykal si jen osm měsíců

Dalších dvacet bodů obžaloby bylo pominuto, ovšem i tak od soudu odešel s trestem, který byl ve výši třiceti měsíců ve vězení. Z něj byl ovšem po pouhých osmi měsících propuštěn.

„Náš klient Boris Becker byl propuštěn z vězení v Anglii a dnes odcestoval do Německa. Svůj trest si odpykal a v Německu nečelí žádným trestněprávním omezením,“ prozradil sportovcův právník médiím. Dále pak uvedl, že další informace o svém klientovi rozhodně sdělovat nebude.

Německý sportovec žil dlouhodobě v Anglii, kde si také svůj trest odpykával. Nicméně sotva vytáhl paty a shodil vězeňský mundur, svět obletěla překvapivá zpráva. Boris Becker se bude ženit.

Z vězení rovnou do chomoutu

Než nastoupil do vězení, procházel si rozvodem s bývalou ženou Lilly. Krátce na to se ovšem seznámil s Lillian, dámou ze středoafrického ostrova Svatý Tomáš a byla z toho láska jako trám. Lillian totiž ustála i to, když byl její milý ve vězení. A to byl také jeden z důvodů, proč se Becker rozhodl z ní udělat novou paní Beckerovou.

Profesně se dnes Becker angažuje prozatím tak, že pro televizní stanici Eurosport komentuje tenisová utkání. Do Velké Británie, kterou sportovec tak trochu už považuje za svůj domov, se totiž bude moci vrátit nejdříve letos v říjnu. Na posledním Wimbledonu jste ho tedy vidět nemohli.

Nutno podotknout, že pobyt ve vězení se na dnes šestapadesátiletém bývalém sportovci podepsal. Jak dnes Boris Becker vypadá si můžete prohlédnout v naší galerii.

