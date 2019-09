Boris 'Brexit' Johnson a jeho pět dětí: Kdo jsou a proč se jednoho zřekl?

Johnson je zběhlý politik, ale to, co nedávno učinil, se zapíše do historie a také všem do paměti. Drze se rozhodl ignorovat všechny existující postupy a napřímo požádal královnu Alžbětu, aby přerušila zářijové zasedání parlamentu a pomohla mu tak s brexitem. Obyčejně se monarchie neplete do politiky a nikdo nečekal, že by královna hnula prstem, aby mu s odchodem z EU pomohla, ale stalo se. Z Alžběty se rázem stal ještě větší vyvrhel než Meghan Markle, princ Andrew a Camilla dohromady a Johnson se už pár dní nosí jako páv.