Jeho poznávacím znamením byla holá hlava ještě v době, kdy tenhle look nebyl v módě. Jeho ale daleko víc definovala celá řada nezapomenutelných rolí, které natočil jak pro dospělé, tak pro děti. Odešel po náročném boji s rakovinou před třinácti lety.

Narodil se šest let před druhou světovou válkou do rodiny kroměřížského prokuristy. Na svět si přinesl optimistický pohled. Ale to bylo tak všechno, protože jinak k němu byl osud dost krutý. V dětství mu onemocněla matka na tuberkulózu a našemu herci nebyly ještě ani čtyři roky, když zemřela. I když se otec pár měsíců po její smrti znovu oženil. Velmi krátce po svatbě spáchal sebevraždu. „S maminčinou smrtí se prostě nedokázal vyrovnat,“ vzpomínal herec pro deník Aha!

Sirotek

Naštěstí se jeho i staršího bratra ujala teta z tatínkovy strany. Jinak by museli do sirotčince. Sám herec mnohokrát vzpomínal, že nakonec měli hezké dětství, protože se o ně teta se strýcem příkladně starali a umožnili jim i studium na vysokých školách.

„Sekretářka“

Během školních let herec přešel z gymnázia na obchodní akademii. Už tenkrát miloval divadlo a snil, že jednou bude hrát, ale když tenhle sen řekl nahlas, všichni se mu smáli. Proto dál studoval obchod a také se zdokonaloval v těsnopise. Byl v něm tak dobrý, že dokonce vyhrál několik soutěží. A když už přece jenom začal studovat na JAMU, touto znalostí si přivydělával.

Osudová Ostrava

Z prvního angažmá v Českém Těšíně odešel po roce do Opavy. Tam se mu dařilo, takže po dalším roce dostal angažmá ve Státním divadle v Ostravě. Tam přičichl i k rozhlasové práci.

A také se zde seznámil s tanečnicí Marií. V roce 1962 se vzali a o tři roky později se jim narodil syn. V té době už ale působil v činohře Národního divadla v Praze. A tohle manželství na dálku se negativně projevilo na jejich vztahu. Začalo tím, že nemohli v Praze sehnat odpovídající bydlení a manželka neměla v hlavním městě tolik pracovních příležitostí jako v Ostravě. Vrátila se proto zpátky a v roce 1968 se rozvedli. Budiž jim ke cti, že zůstali celoživotními přáteli.

Těžká nemoc a rodové zatížení

Na konci života ho postihla těžká nemoc, se kterou statečně bojoval dva roky. Když už bylo jasné, že chemoterapie nezabírají, začal uvažovat o sebevraždě. Jenže v jednom rozhovoru prohlásil, že nemůže, protože v jejich rodině se staly už tři sebevraždy a on by byl čtvrtý. A tímto stigmatem nechtěl zatížit syna.

Holá hlava

O důvodech plešatosti herce se spekulovalo hodně. Údajně za ním stála nemoc. Ale to nebyla pravda. S vyholenou hlavou chodil od šedesátých let minulého století z důvodu role. Tuhle úpravu kštice mu doporučil režisér Miroslav Macháček kvůli roli v inscenaci Ze života hmyzu. Někdo říká, že nové vlasy mu už pak nenarostly, případně, že rostly řídké. Ať tak či onak, náš neznámý zůstal tomuto účesu neúčesu věrný do konce života.

Předseda Světové rady

Tak co, poznali jste, že řeč byla o vynikajícím herci, dabérovi a pedagogovi Bořivoji Navrátilovi? Jeho nejznámější rolí byla ta, v níž ztvárnil předsedu Světové rady v ikonickém seriálu Návštěvníci. Ale objevil se například i v trilogii Osada Havranů, zahrál si v nekonečném seriálu Ulice jeho posledním filmem byl Školní výlet.

