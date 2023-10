Mezi známé české filmové princezny se zapsala jako zlá a rozmazlená Bosana ve Třech veteránech. Díky výrazným očím, kvůli nimž dostala tuto roli, ji lidé poznávají i dnes. Ve skutečnosti je to velmi milá, dnes šedesátiletá dáma, která zasvětila svůj život svým židovským kořenům. Co dnes dělá?

Oči pro Bosanu

Pro roli princezny Bosany ve Třech veteránech (1984) potřebovali filmaři dívku nevšedního vzhledu, které by se mezi oči vešel obří nos, přitom ale vypadala přirozeně a neztratila nic ze svého půvabu. To vše splňovala tehdy jednadvacetiletá Vida Slánská, která chtěla studovat DAMU, a tak se přihlásila na casting. V něm svýma zvláštně položenýma neuvěřitelně tmavýma očima zaujala Zdeňka Svěráka. Přestože jí mohla tato role nastartovat slibnou hereckou kariéru, (a později ji významní režiséři obsadili do několika menších roliček), jedna princezna jí prý jako filmová zkušenost stačila. Srdce ji víc táhlo k loutkám, k práci s dětmi a pro děti, a tak na své životní cestě od herectví odbočila a studovala loutkoherectví.

Od dětství účinkovala v dětských souborech, od pěti let zpívala v pěveckém souboru. Svých zprvu amatérských zkušeností využila už v roce 1981, kdy v souvislosti se svým původem založila při židovské obci dětské divadlo Fiegele, kde zpočátku prostřednictvím představení s loutkami přibližovala dětem židovské svátky a tradice. Později po boku „neživých“ herců v něm začaly hrát i děti. V některých vystupují i dospělí. V této práci stále pokračuje a dnes uvede dvě, tři nová představení ročně.

close info Profimedia zoom_in Paní Vida vede dětský divadelní soubor

Číslo do nebe

Vida Slánská provdaná Neuwirthová se narodila v Teplicích 10. července 1962. Až když jí bylo čtrnáct let, rodiče usoudili, že je dostatečně zralá na to, aby mohla unést pravdu o osudu rodiny. Tatínek jí prozradil, že číslo, které má vytetované na zápěstí není číslo do Nebe, jak jí jako malé holčičce říkal, ale číslo vězně koncentračního tábora. Až tehdy se do dozvěděla, že v nacistických táborech během holokaustu zemřelo třicet příbuzných. Tatínek si prošel Terezínem, Osvětimí, Buchenwaldem, jako pokusný králík přežil i „lékařskou péči“ Mengeleho, zázrakem neskončil jeho život při pochodu smrti, ze kterého se mu podařilo uprchnout.

close info Profimedia zoom_in Vida Neuwirthová dnes

Vida poté nejen pozorně naslouchala jeho vyprávění, ale začala se o židovskou historii a tradice zajímat, studovat je a číst dostupné prameny. A proto si krásná a nezapomenutelná Bosana udělala průvodcovský kurz, a kromě práce ve svém divadle provází turisty v Terezíně a Praze po místech spojených s historii Židů, k jejichž víře se hlásí.

close info YouTube zoom_in Paní Vidu poznají lidé i dnes

Jméno a jména

Židovské jméno jejího tatínka je Vítězslav Mojše Abeles. Jméno Slánští přijala rodina až když jeho bratr končil studia medicíny v roce 1938 a profesoři mu doporučili, aby si své židovské příjmení změnil. Pro nás nezvyklé jméno Vida má po mamince. Je to jméno první lásky jejího dědečka z Černého Hory. Dala jí ho na jeho přání Vidina babička, která o jeho velké lásce neměla tušení.

Příjmení Neuwirthová zní také jako židovské. Rodina jejího manžela – lékaře, ale prý nemá se známým ortodoxním pražským rabínem stejného jména nic společného. Vida svého muže poznala na gymnáziu. Spojují je i stejné záliby, láska k rocku a golf. Mají spolu dva syny, starší je právník, oženil se s Francouzskou a žije v Paříži, mladší vystudoval ekonomii. Paní Vida je babičkou, tříletému „francouzskému“ vnoučkovi Jáchymovi věnuje každou volnou chvíli a mluví s ním česky.

Paní Vida píše také knížky pro děti, jichž námětem jsou především legendy a převyprávěné biblické příběhy. Publikované jsou zatím dvě: Opuštěný palác a Dobře ukryté poklady.

Zdroje: www.novinky.cz, www.csfd.cz, zeny.iprima.cz, www.blesk.cz, www.youtube.com