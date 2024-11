Externí autor 22. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Film byl pro později úspěšného režiséra debutem. Nutno dodat, že se mu povedl, už vzhledem k mnoha reprízám, na jedničku. Poznáte, o jaký snímek, v němž se objevily tyto dětské hvězdy, šlo?

Začněme od toho nejpovolanějšího, režiséra. Málo se o něm ví, že dokonce studoval na lyceu ve francouzském Dijonu. Po návratu absolvoval katedru filmové a televizní režie na FAMU. Natočil řadu studentských filmů, a později pracoval jako pomocný režisér s významnými jmény jako byla Věra Plívová-Šimková, Martin Hollý nebo Zdeněk Podskalský. Dokonce si na své konto připsal i spolupráci s věhlasnou Barbrou Streisand, která u nás točila film Yentl.

První celovečerní film

Jako prostředí pro svůj první celovečerní film si vybral školu, do které zasadil komedii s lehkou detektivní zápletkou. Dal dohromady partu dětí s poměrně velkým věkovým rozpětím, které na sebe slyšely a vznikl vtipný a sympatický snímek o životě v české škole, do které by chtěl chodit každý, protože si všichni vzájemně pomáhají, tedy samozřejmě hlavně děti.

Detektivní zápletka se točí kolem krádeže bot, ke které se později přidají i odcizení dalších svršků. Tady přidáme malou nápovědu. Boty v tomto filmu dostávají různá jména. Malý prvňák Honzík chce být outsiderem a dělá všechno proto, aby propadl zpátky do školky, kde zůstal jeho kamarád. Honzíkova sestra Joly pro změnu prožívá první velkou lásku. Všechno pochopitelně dopadne dobře, z Honzíka se stane hrdina, dokonce se skamarádí s nenáviděnou spolužačkou přezdívanou „nosál“. Najdou se i ztracené věci a Joly konečně vyrazí na rande.

Kdo byl Honzík?

Dalo by se říci, že tak trochu režisérovo dítě, protože ho rád obsazoval do dětských rolí. „Honzík“ toho natočil poměrně hodně. Byl bezprostřední a rozhodně měl talent. Naposledy jste ho mohli vidět v roce 1993 v Záhadě hlavolamu. Ještě před tím se ale objevil v řadě filmů a seriálů, například v Chobotnicích z druhého patra a také v řadě Bakalářských povídek. Své herectví považuje za uzavřenou životní kapitolu a dal se na zcela jiný obor. Věnuje se oblasti zabývající se ekologií.

Janička – nosál

Po „Honzíkovi“ režisér nejspíš sáhl kvůli jeho hereckým zkušenostem, měl ve filmu přece jenom větší prostor než jeho spolužačka Janička. Tu filmový štáb objevil mezi žáky na pražské Základní škole Bítovská, kde natáčení probíhalo. Energická holčička se dokonce zúčastnila spolu s autorkou scénáře a režisérem Festivalu filmů pro děti a mládež v tehdejším Gottwaldově, dnešním Zlíně, kde získala Zvláštní cenu poroty a Cenu dětského diváka. Bohužel toho o ní není víc známo.

Tak co? Poznali jste?

Nepochybně alespoň režiséra tohoto dětského filmu, který je u diváků stále velmi oblíbený, Zdeňka Trošku. A pak už je jasné, že oním filmem je Bota jménem Melichar. Hudbu k tomuto filmu složil Karel Vágner a tehdy kultovní písničku Holky z naší školky nazpívali Petr Kotvald a Stanislav Hložek.

Malý kluk na fotografii se Zdeňkem Troškou je „Honzík“ aneb Martin Šotola. Z druhé strany se usmívá „Janička nosál“ aneb Magdalena Ledvinková.

Zmíněnou Joly si zahrála Regina Řandová a v dalších rolích se objevily například Dana Syslová, Eva Salzmannová nebo Jiřina Jirásková.

