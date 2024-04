Způsob, jakým se oblékáme, je naším osobním sebevyjádřením. Odborníci přes módu ale varují, že určité kousky nám zbytečně pridávají na věku. To platí i pro boty. Kterým se obloukem vyhnout?

Mladistvý vzhled

Způsob oblékání odráží nejen náš vkus, ale také naši osobnost. Všichni se v tom, co nosíme, chceme cítit sebevědomě a stylově. Zkrátka si přejeme vypadat co možná nejlépe.

To se nám ale ne vždy daří. Důvodem je výběr nesprávných kousků do našeho šatníku. To se bohužel týká i bot. Módní stylistky se shodují, že některé typy bot nám zbytečně přidávají na věku.

Pokud tedy nechcete vypadat starší, než skutečně jste, těmto botám se raději obloukem vyhněte. Ať už jste zastánci módních trendů, nebo dáváte přednost nadčasové klasice, přinášíme vám typy bot, které rozhodně nenoste.

O jaké typy bot se jedná? Mladistvý vzhled vám zcela jistě nezajistí lodičky na klínku. Ty sice v minulosti bývaly oblíbeným typem bot, jejich zaoblená špička a silná podrážka mohou působit babičkovsky.

Vyhnout se je potřeba především lodičkám majícím nízký klínek. V případě nutnosti volit elegantnější modely s užšími klíny a mandlovým nebo špičatým tvarem špičky.

Co nosit?

Vhodné pro zachování mladistvého vzhledu nejsou ani boty s hranatou špičkou. Ty jsou podle stylistek zastaralým modelem, který navíc není lichotivý k nohám. Volit byste měli boty mající užší tvar špičky.

Tři typy boty, které vás dělají staršími:

Zdroj: Youtube

Nelichotivé jsou podle stylistek také tzv. nazouváky neboli slip-on tenisky s otevřenou zadní částí. Ty mohou působit neupraveným a zastaralým dojmem, který vám rozhodne přidá na věku. Volte raději klasické tenisky na tkaničky, které působí mladistvě a trendy.

Vyhnout byste se měli botám s příliš nízkým podpatkem. Ty připomínají spíše domácí „obuv“ než boty do společnosti. Navíc neposkytují dostatečnou oporu klenby, zvlášť v případě, když je podpatek příliš úzký.

Dřeváky jsou na první pohled možná roztomilé, podle stylistek ale zkracují nohy a působí babičkovským dojmem. Pokud je přesto musíte mít, volte dřeváky ve výrazných barevných odstínech, které podle odbornic na módu působí mladistvěji.

Vyhnout byste se měli jakýmkoliv botám, ve kterých se necítíte dobře. Sebejistota je klíčovou vlastností jakéhokoliv outfitu. Upřednostňovat byste měli boty, které vám poskytují stabilitu a pohodlí.

Volte obuv s oporou klenby a stabilní výškou podpatku, abyste se při každém kroku cítili vyrovnaně a sebejistě. Výběr obuvi totiž hraje zásadní roli při utváření vašeho celkového dojmu.

