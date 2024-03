Jasmína Maurerová 8. 3. 2024 11:12 clock 4 minuty gallery

Slovenská herečka Božidara Turzonovová je společně s Emílií Vašáryovou považována za první dámu slovenského divadla. Tato umělkyně i přese všechny své herecké úspěchy ale neměla zrovna na růžích ustláno. Podváděl ji manžel a musela dokonce podstoupit i několik potratů. Co dělá a jak vypadá dnes?

Božidara Turzonovová je slovenská herečka bulharského původu. Narodila se v hlavním bulharském městě Sofii, otci Makedonci a matce Srbce. Už ale od útlého dětství vyrůstala na Slovensku, kde hodně rychle přičichla k herectví a u něj po celý život i zůstala.

Díky své profesi potkala i svého manžela, slovenského herce Jozefa Abramoviče, který byl od ní o tři roky starší. Potkali se už za studií na škole, v roce 1962 přišla veselka a o pár měsíců později už společně vítali prvního potomka – dceru Andreu.

Jejich manželství trvalo dlouho, celých 51 let. Skončilo až Abramovičovou smrtí. Nebylo to ale vždy na obláčku, ačkoliv ze svazku vzešly dvě dcerky, jednu si vysloužila Turzonovová i nevlastní. A to, aniž by o tom věděla nebo ji chtěla. Jozef jí byl totiž nevěrný s o třicet let mladší Miroslavou z Hriňovej, se kterou povil dceru Jozefínu.

Jeho tolerantní žena mu ale nikdy veřejně scény nedělala a románek mu dokonce odpustila. Stejně se v situaci zachovaly i jejich společné dcery. Ty už navíc mají své vlastní rodiny a Jozefovi s Božidarou nadělily už šest vnoučat.

Zdravotní komplikace a potraty

Než se ale vnoučat Božidara dočkala, musela si také hodně prožít. Kdo ví, jestli by někdy vůbec nějaké měla, kdyby se nevzepřela lékařům. Tehdy jí totiž za zdravotních důvodů doporučovali potrat. Její první porod byl totiž velmi komplikovaný, neodešla jí z těla placenta a musela absolvovat náročnou operaci. Vzhledem k nebezpečí, které ji hrozilo, musela následně na potrat ještě třikrát, a to i přesto, že si druhé dítě s manželem velmi přáli.

„Napotřetí, to si moc dobře pamatuji, to už jsem musela před komisi. Bylo to pro mě trapné, navíc předseda komise byl otec mého spolužáka. Musela jsem jim zdůvodnit, že to bylo kvůli práci,“ zavzpomínala na strastiplné chvíle Božidara pro slovenský deník Štandard.

Touha po druhém dítěti ale byla silnější než strach ze smrti, a tak se stalo, že Božidara opět otěhotněla. Risk ale nevyšel, o miminko přišli. "Dítě se narodilo, matka zemřela. Tak tomu v minulosti často v těch případech bývalo. I moje operace byla náročná, několik dní do mě infuzí tekla krev," popsala vážné problémy. Jejich přání se splnilo až dlouhých deset let od narození první dcery Andrey a na svět přišla zdravá holčička Lucia. Štěstí, které manželé prožívali bylo až nepopsatelné.

Ztráta tří milovaných mužů

Po letech, kdy se zdálo, že Turzonovová konečně našla štěstí, jí život zasadil další ránu. Na věčnost odešel její milovaný tatínek, v roce 2013 ji opustil manžel a před třemi roky i milovaný bratr Christo.

Christo i manžel Jozef oba podlehli zákeřné rakovině. Po odchodu manžela herečka litovala, že se svým bratrem o jeho nemoci více nemluvila. „Věděl, že my o tom víme, my jsme věděli, že on ví, ale nemluvili jsme o tom. Myslela jsem si, že jeho smrt nepřežiju,” vzpomíná na těžké období před pár lety slovenská umělkyně.

Pak si ale vzpomněla na svou babičku a řekla si, že to musí zvládnout. „Zemřely jí všechny tři dcerky, které měla, a to během jednoho týdne. Všechny se udusily černým kašlem. Vracela se z pohřbu jedné a druhá se mezitím udusila,” prozradila pro časopis Slovenka.

Českému divákovi je Turzonovová známá především z filmů Božská Ema, kde ztvárnila legendární operetní pěvkyni Emu Destinnovou, v Příběhu lásky a cti spisovatelku Karolínu Světlou, ve sci-fi Akce Bororo a vidět jste ji mohli i ve Svěrákových Vratných lahvích.

Obdržela cenu literárního fondu za celoživotní tvorbu a také státní vyznamenání za významné zásluhy o kulturní rozvoj Slovenské republiky. Byla také první děkankou Fakulty dramatických umění v Banské Bystrici, kde působí jako vysokoškolská profesorka.

Zdroje: plus7dni.pluska.sk, blesk.cz, csfd.cz