Nositel Nobelovy ceny: Existuje božská částice schopná ve vteřině zničit vesmír

Natálie Borůvková

Zničení vesmíru

Foto: ImageBank4u / Shutterstock

Nepolapitelná "božská částice", kterou vědci objevili v roce 2012, má údajně potenciál zničit vesmír. Fyzika, která je základem této spekulace, souvisí s Higgsovou částicí britského teoretického fyzika, Petera Higgse, jež za svůj objev obdržel v roce 2013 Nobelovu cenu. Možný "vatý grál" fyziky byl oznámen 4. července 2012 na Velkém hadronovém urychlovači, největším urychlovači částic na světě, ve švýcarské Ženevě.

Zjednodušený argument tedy zní asi takto: Higgsova částice proniká do prostoru relatvině rovnoměrně s poměrně velkou hmotností, a to zhruba 126krát větší než je hmotnost protonu, základní částice atomu. Teoretičtí fyzikové si již před objevem Higgsova bosonu všimli, že jeho relativně vysoká hmotnost by znamenala existenci nižších energetických stavů. Stejně jako gravitace nutí míč kutálet se z kopce dolů, do nejnižšího bodu, tak i vesmír (nebo jakýkoli jiný systém) směřuje ke svému nejnižšímu energetickému stavu. Pokud by současný vesmír mohl jednoho dne přejít do tohoto nižšího energetického stavu, může se stát nestabilním a hrozí, že by tento přechod do nového stavu zničil všechny dnes již existující částice.

To by mohlo způsobit "katastrofický rozpad vakua", který by vedl ke kolapsu prostoru a času, uvedl server Express.co.uk.

Zničení vesmíru v jedné vteřině

Higgsův potenciál má znepokojivou vlastnost, že by se mohl stát megastabilním při energiích nad 100 miliard gigaelektronvoltů (GeV). To by mohlo znamenat, že vesmír by mohl projít katastrofickým rozpadem vakua, přičemž bublina skutečného vakua by se rozpínala rychlostí světla.

Zdroj: Youtube

To by se mohlo stát kdykoli, bez jakéhokoliv upozornění předem.

Byla by to tedy jakási spontánní změna, kterou jsme zažívali v hodinách chemie, kdy přechlazená voda rychle vykrystalizovala v led, když do ní byla vhozena sněhová vločka. Podobně spontánní události vděčíme také za svou existenci.

Higgsův boson, známý také jako božská částice, byl objeven v roce 2012 vědci v CERNu - vědci, kteří provozují největší laboratoř částicové fyziky na světě.

Pravděpodobnost takové katastrofy je v blízké budoucnosti sice nepravděpodobná, nicméně nebezpečí destabilizace Higgsova bosonu při vysoké energii je příliš velké na to, aby se dalo ignorovat.

