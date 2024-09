Externí autor 5. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Tenhle klučík s typickým hrncem na hlavě je dnes už šedesátiletý štramák. Štramák ale doslova, protože pokud o někom platí, že zraje jako víno, tenhle herec je toho přímým důkazem. A vypadá to, že si se svým nejlepším kamarádem Georgem Clooneym notují. Poznáte, o koho se jedná?

Tenhle fešák byl, je, a troufáme si říci, že i nadále bude lamačem mnoha ženských srdcí. Jestliže měl někdo při narození skutečně štěstí, byl to právě tento americký herec, protože nikdo snad nevypadá tak skvěle – ve dvaceti, třiceti, čtyřiceti, padesáti i nyní šedesáti letech – jako on.

Nejenom, že je na něj radost pohledět skoro celý život, ale také celý život sbírá ta nejvyšší ocenění za své herecké výkony, a to dokonce ve zcela rozličných rolích. Je schopný zahrát jak mladého naivního kloučka, který se ovšem ukáže být tím, čeho se většina z nás nejvíce obává (smrtí), přitroublého týpka na kole, co je omylem zastřelený, protože chce někoho vydírat, muže, který se narodí jako stařeček a umírá jako miminko, a nebo drsňáckého vojáka, který se nebojí nepříteli vyrýt nožem na čelo hákový kříž.

Oscary dostává za hraní i produkování

Kromě toho, že je hercem, je také producentem, a i za to sklízel a sklízí četné úspěchy. Doposud byl nominován na Oscara sedmkrát, se svou společností Plan B Entertainment obdržel prvního Oscara za snímek 12 let v řetězech a poté „inkasoval” i on sám za vedlejší roli ve filmu Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu.

Profesně aktivní zůstává i dnes, kdy mezi jeho nejvýraznější herecké počiny patří filmy Ad Astra z roku 2019, Bullet Train z roku 2022 nebo Babylon z téhož roku.

Rok 2023 byl poněkud „chudý“, ovšem na právě probíhajícím filmovém festivalu v italských Benátkách právě spolu se svým nejlepším kamarádem a dlouholetým parťákem Georgem Clooneym propaguje jejich nejnovější snímek s názvem Vlci.

Není to ovšem jediná věc, na kterou se fotografové v Benátkách soustředí. Herec se tam totiž poprvé oficiálně objevil se svou přítelkyní, se kterou sice už „tajně“ randí dva roky, nicméně na veřejnosti a ruku v ruce na nějaké mediální akci se společně objevili poprvé.

Gwyneth, Jennifer, Angelina, Ines

To by nebylo nic až tak neobvyklého, kdyby se nejednalo o třicet let mladší modelku a kdyby za sebou herec neměl vztahy s tak slavnými ženami, jako jsou Gwyneth Paltrow, Jennifer Anniston nebo jeho poslední manželkou Angelinou Jolie, ta ostatně po tom samém koberci v Benátkách kráčela jen pár hodin před ním.

Pár se rozvedl v roce 2019, mají spolu tři vlastní děti a tři adoptované. Děti mají se svým otcem kvůli rozvodu velmi komplikované vztahy, což vyústilo až v to, že si dvě z nich nechaly odstranit ze jména otcovo příjmení.

Podle hercových přátel tato smutná skutečnost alespoň posílila jeho vztah se současnou přítelkyní, kterou je čtyřiatřicetiletá modelka Ines de Ramon. S ní je prý umělec nyní naprosto šťastný a údajně se ani nebrání třetí svatbě nebo dalším dětem.

Asi není třeba vás dále napínat. Kdo jste v klučíkovi s legračním účesem poznali lamače srdcí, Brada Pitta?

Jestli si Brad Pitt „na stará kolena” pořídí ještě další potomky, je jen ve hvězdách.

