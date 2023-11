Externí autor 13. 11. 2023 clock 3 minuty

Ještě jako chlapce by ho rozhodně ani ve snu nenapadlo, nakolik velkou hvězdou se během svého života stane. Ztvárnil ohromné množství rolí, získal řadu ocenění a velmi sledovaný byl i jeho osobní život. Poznáte z fotografie, o kterého známého herce jde?

Herec na fotografii pochází ze Shawnee v Oklahomě, kde se narodil 18. prosince 1963, a vyrostl v Springfieldu v Missouri. S ohromujícími talentem, charisma a pěknou tvářičkou se tento herec rychle dostal na vrchol a stal se známým svými nekonvenčními postavami. Během své kariéry ztvárnil řadu rolí od romantických srdcařů přes drsné detektivy až po záhadné povstalce.

Původně chtěl být novinářem

Ve svých mladých letech navštěvoval University of Missouri, kde studoval žurnalistiku se zaměřením na reklamu. Nicméně se nechal zlákat zářivými světly Hollywoodu a rozhodl se vydat za svými sny do Kalifornie. A to i přesto, že měl dokončení univerzitního studia na dosah. Dá se tedy říct, že na své sny vsadil všechny karty, které měl. Zpočátku ale bojoval. Před dosažením slávy si vyzkoušel různé práce. Živil se například jako řidič limuzíny anebo se oblékal do kostýmu obrovského kuřete a lákal zákazníky do restaurace s rychlým občerstvením El Pollo Loco.

První práce

Poprvé se před kamerou objevil ve svých 24 letech, kdy ztvárnil menší roli ve filmu Země nikoho. Velký zlom nastal až v roce 1991, kdy herec ztvárnil vedlejší, avšak velmi výraznou roli darebáka J.D.ho v krimi filmu Thelma a Louise. Tato úloha ho katapultovala do popředí a sympatického krasavce si rázem začala všímat celá řada dalších tvůrců. A není divu, že na sebe další významné role nenechaly dlouho čekat.

Herec dokázal, že neoplývá jen pěknou tvářičkou, ale také pořádnou dávkou talentu. Prokázal i svou všestrannost. Dokázal ztvárnit milé romantiky i drsné detektivy. O tom se jeho fanoušci mohli přesvědčit například ve filmu Sedm. Už tušíte, o koho se jedná?

Nejen herec

V roce 2005 hojně plnil titulní strany novin, když hrál po boku Angeliny Jolie ve filmu Pán a paní Smithovi. Jejich chemie na plátně přešla do skutečného života, což vedlo k jeho mediálně výraznému rozvodu s herečkou Jennifer Aniston a nové kapitole v jeho osobním příběhu.

Filantropické aktivity tohoto herce jsou stejně významné jako jeho herecké dovednosti. Spoluzaložil organizace jako Not on Our Watch, která pomáhá zemím v krizi, a nadaci Make It Right Foundation, která například postavila nové domy pro oběti hurikánu Katrina.

A nyní je čas odhalit jeho totožnost. V tuto chvíli už asi jen málokoho překvapí, že se jedná o jednoho z nejznámějších hollywoodských herců Brada Pitta. Jeho kariéra a život byly a stále jsou jízdou na horské dráze úspěchů, výzev a nezapomenutelných okamžiků, což z něj činí opravdovou hollywoodskou legendu.

close info Profimedia.cz zoom_in Brad Pitt je už léta považován za jednoho z nejvíce sexy mužů planety

Zdroje: imdb.com, empireonline.com, britannica.com