Při adrenalinové eskapádě na proslulé kanadské řece Fraser se Braeden Rouse ocitl v napínavém 30minutovém souboji s obrovským jeseterem. Mohl mu v mžiku uniknout, nebýt jeho spolehlivého kajaku. Rybář nakonec monstrózní prehistorickou rybu z řeky vytáhl.

Monstrózní zápas

Úžasný souboj se odehrál na řece Fraser. Celou událost zdokumentovala Rouseova přítelkyně Sidney Kozelenko, která se tak stejnou měrou podílela na úspěšném odchytu mamutí ryby.

close info YouTube zoom_in Tento neuvěřitelný výkon je o to úžasnější, že Braeden Rouse jej zvládl v kajaku.

Srdcervoucí záběry z dramatického setkání člověka s prehistorickým tvorem sdílel pár na facebookové stránce "Dobrodružství s Braedenem a Sid". Záběry byly směsicí úžasu, smíchu a obdivuhodné námahy, během kterých sváděl Rouse nesnadný boj s rybou. Rouse na tento zážitek vzpomíná s úsměvem: "Smějeme se pokaždé, když se na to díváme."

Tento neuvěřitelný výkon je o to úžasnější, že Braeden Rouse jej zvládl v kajaku, plavidlu, které pro boj s takovým obrem není úplně ideální. Rouse k tomu řekl: "Jeden znalec jeseterů mi řekl, že měl klienty, kteří chytili jesetera podobné velikosti, a ti se obvykle v průběhu boje dostali do lodi. Tudíž to, že jsem seděl v kajaku, bylo šílené."

Na videu lze vidět obrovskou sílu jesetera, který pohání Rouse závratnou rychlostí. Chvílemi šlo doslova o život: "Třikrát jsem se málem převrátil, když jeseter agresivně plaval pryč," uvedl Rouse.

Epický příběh

Kozelenko hrála v tomto epickém přetahování klíčovou roli. Když se jeseter začal unavovat, oba pádlovali ke břehu. Kozelenko vzala svůj kajak, připevnila lano k Rouseově plavidlu a navedla ho do bezpečí na břeh. Zde se Rouse mohl postavit na pevnou zem a dokončit poslední etapu napínavého setkání.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

"Dokud jsme tu rybu poprvé nezahlédli, neuvědomil jsem si, jak je vlastně velká. Fotky ji opravdu nevystihují," vyjádřil Rouse své překvapení. Po zdokumentování jedinečné události učinil Rouse chvályhodné rozhodnutí mohutného jesetera vypustit. "Miluji tu část vypuštění, když chytím rybu. Tahle byla obzvlášť obohacující."

Vypuštění monstrózní ryby zpět do vod kanadské řeky bylo úchvatnou podívanou, když ryba ladně odplavala a projevila pozoruhodnou vitalitu, která se vymykala očekávání. V posledních okamžicích se jeseter rozloučil nápadným způsobem, když zvedl ocasní ploutev téměř dva metry nad hladinu a Rouse zůstal v úžasu.

Tento pozoruhodný výkon je vrcholem rybářských dobrodružství Braedena Rouse a zastínil jeho předchozí nejlepší úlovek, 62palcového jesetera. Setkání na řece Fraser se mu nepochybně vryje do paměti jako důkaz neuvěřitelné síly přírody a pozoruhodných schopností zkušeného rybáře na kajaku.

Takřka epický souboj Rouse s monstrózním jeseterem slouží jako svědectví o půvabu a nepředvídatelnosti rybaření. Je příběhem, který bude nejen Rouse, ale i další rybáři sdílet a vyprávět po mnoho let.

Zdroje: www.thehansindia.com, brobible.com, www.dailymail.co.uk