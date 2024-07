Externí autor 30. 7. 2024 clock 4 minuty gallery

Herce Jasona Priestlyho zná celý svět coby Brandona Walshe z amerického seriálu Beverly Hills 90210. Co víme o životě tohoto lamače dívčích srdcí z ranných devadesátek? O dětství skoro nic, ale poté, co začal bydlet s Bradem Pittem už to začíná být zajímavé...

Přesně takový, jakého ho známe z legendárního seriálu Beverly Hills 90210 je údajně i ve skutečnosti. Tedy alespoň to o něm říkají jeho herečtí kolegové Ian Ziering a Jennie Garth. Samotný Jason Priestly ale toto tvrzení záhy vyvrací. Jako Brandon prý rozhodně není. Musel by totiž zapomenout na všechny své neřesti a zaměřit se jen na tu svou světlou stránku.

O svém dětství Jason Priestly mnoho nemluví jediné, co tedy víme, je že vyrůstal ve Vancouveru, spolu se sestrou Justine, maminkou Sharon a tatínkem Lornem. A kdy ho poprvé napadlo, že se stane hercem? Bylo mu pouhých pět let a situace to byla údajně vskutku komická.

Chceš hrát? Musíš se každý den sprchovat

Jeho maminka Sharon mu totiž řekla, že pokud se chce stát hercem, bude se muset každý den sprchovat. Malý chlapec prý tenkrát odpověděl, že si to bude muset tedy rozmyslet. Ale jak jsme dnes všichni svědky, každodenní sprcha nebyla pro kloučka zas až takovou překážkou.

Nicméně u sprchování ještě zůstaneme. Poté, co se Priestlyho kariéra rozjela a on dostal menší role v televizních seriálech a reklamách, se po menším výpadku, kdy o své herecké kariéře zapochyboval, přestěhoval do Los Angeles. Tam začal spolubydlet, a to ne jen tak s někým.

S Bradem Pittem soutěžili v nechutné disciplíně

V poněkud pochybné čtvrti v kalifornském městě andělů sdílel jeden byt s Bradem Pittem. "Hrávali jsme hru, při které jsme soutěžili o to, kdo vydrží déle bez sprchování. Když si na to teď vzpomenu, tak je to pořádně nechutné," řekl Priestly v show LIVE with Kelly and Mark.

Když padla otázka, jestli vydržel bez sprchy déle on nebo Brad, odpověď byla jasná. "Brad, vždycky to byl on. Nemyslím si, že to dělá i teď, ale tehdy dokázal být bez sprchy velmi dlouho," napráskal svého někdejšího spolubydlícího seriálový Brandon.

No a zatímco na Brada Pitta čekala obrovská filmová kariéra, Jason Priestly zůstal u televize a seriálů. Rozhodně si ale nemůže stěžovat, role Brandona, kterou získal díky Tori Spelling, která hrála Donnu a čirou náhodou celou věc produkoval její tatínek a přimluvila se za něj, mu přinesla popularity až až.

I proto na něj byly upřeny objektivy nenechavých paparazzi, a tak když v roce 1998 naboural pod vlivem alkoholu se svým porsche do telefonní budky, jeho pověst dobráka byla ta tam. Jason Priestly dostál svým slovům a dokázal, že skutečně není jako Brandon. Tehdy mu sebrali řidičák a vyfasoval pět dní za mřížemi.

Podruhé už skutečně bojoval o život

Není to ale jediná nehoda, kterou Priestly za svůj život zažil. Milovníka motosportu nezastavila ani tato děsivá zkušenost a v roce 2002 havaroval znovu. Tenkrát to bylo ale mnohem vážnější, v rychlosti přes 200 kilometrů za hodinu to takzvaně “poslal” přímo do zdi. Nebyl opilý, jednalo se o automobilové závody. Lékaři tehdy měli spoustu práce s tím, aby mu zachránili život.

Od té doby se přeci jen ale herec trochu zklidnil. Možná si uvědomil, že dvě děsivé nehody mu byly dostatečným varováním a napotřetí už by to nemuselo klapnout. Dalším smutným faktem totiž je, že do hereckého nebe se odebrali už dva jeho kamarádi.

V roce 2019 zemřel představitel Dylana herec Luke Perry a docela nedávno se za ním do nebe vydala i Shannen Doherty, herečka, která ztvárnila Brendu, tedy Priestlyho seriálovou sestru. Doherty odlehla po dlouhém boji rakovině.

Jak vypadá Jason Priestly dnes a jestli má v sobě stále něco ze seriálového Brandona se můžete podívat v naší galerii.

