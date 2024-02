Jasmína Maurerová 23. 2. 2024 22:23 clock 4 minuty gallery

Kanadského herce Jasona Priestlyho si na první dobrou spojíme s férovým fešákem Brandonem Walshem ze seriálu Beverly Hills 90210. Příběhy plné lásky, zvratůpartičky z kalifornské čtvrti poblíž Los Angeles v devadesátkách uchvátily svět. Co dnes dělá představitel Brandona a jak vypadá?

Nutno podotknout, že ačkoliv Jason Priestly oslavil už čtyřiapadesáté narozeniny, na kráse ani charismatu mu to rozhodně neubralo. Z roztomilého mravokárce Brandona Walshe dospěl v charismatického a mužného Jasona, za kterým se na hollywoodském bulváru otočila nejedna žena. Nicméně všechny slečny, ženy i dívky mají smůlu. Jason je od roku 2005 šťastně ženatý s maskérou a herečkou Naomi-Lowde Priestly a společně vychovávají dvě děti - dcerku Avu a syna Dashiella.

Herec už jednu ženatý byl, a to v roce 1999 s kolegyní z placu, vzal si maskérku seriálu Beverly Hills 90210. Ale manželství bohužel nemělo dlouhého trvání. Dnes je již spokojený a zodpovědný otec dvou dětí s milující ženou po boku. Doby, kdy po něm dívky na ulicích šílely, už jsou pryč.

Zub času se, a to i přes velkou dávku charisma, podepsal i na Priestlym. Vlasy mu zešedivěly a jeho tvář zdobí četné vrásky. Každý bere ale pohled na krásu z jiného úhlu, a tak pro jedny je seriálový Brandon dědulou, pro druhé muž v nejlepších letech. Ať tak či onak, čtyřiapadesát let se stále dá brát teprve jako půlka života, což se bohužel nedá říct o Jasonově kamarádovi a kolegovi ze seriálu Lukovi Perrym.

Odpojili ho od přístrojů a zemřel

Seriálový Dylan McKay prodělal na jaře roku 2019 mozkovou příhodu, po které ho lékaři uvedli do umělého spánku. Jeho stav se zdál být ale beznadějný, vůbec se nezlepšoval. Jeho vlastní děti se tedy rozhodly ho od přístrojů, které ho udržovaly při životě, odpojit. „Jeho blízcí doufali, že ho lékaři po dvou dnech v umělém spánku probudí a on se zotaví, ale to se nestalo. Bylo to zničující,“ uvedl nejmenovaný zdroj pro magazín US Weekly.

Do poslední chvíle s ním u lůžka byli jeho nejbližší. Jeho dvě děti Sophie a Jack, maminka Rachel “Minnie” Sharp a i jeho snoubenka Wendy Madison Bauer. Luke Perry zemřel ve věku pouhých dvaapadesáti let.

Se smutnými osudy herců z populárního seriálu bohužel nekončíme. Velké potíže se zdravím má i Brandonova televizní sestra Brenda, kterou ztvárnila herečka Shannen Doherty. Tu mimo Beverly Hills 90210 mohou diváci znát i ze seriálu Čarodějky, který byl vysílaný v letech 1998 – 2006 a s Shannen se v něm objevily jako její sestry i populární herečky Alyssa Milano, Holly Marie Combs a později, jako náhrada právě za Doherty, protože měla problémy s alkoholem, i Rose McGowan.

Neví, kolik času jí zbývá

To, že má herečka rakovinu prsu, se do světa rozkřiklo už před osmi lety. V listopadu minulého roku ale přišla další zdrcující zpráva - rakovina se rozšířila i do kostí. Herečka i přes nepříznivou diagnózu ale věří v uzdravení, lékařský pokrok a neztrácí optimismus.

„Vždycky mluvím o tom, že z nás stačí vymáčknout ještě tři až pět let, a pak přijde terapie zaměřená na T-lymfocyty nebo toto. Bude mít mnohem víc možností, které nám dají dalších pět let. Pak během těch pěti let bude existovat celá další skupina možností, a nakonec bude existovat lék,“ uvedla seriálová Brenda v podcastu Let’s Be Clear, v překladu “Aby bylo jasno”.

Dnes již legendární seriál Beverly Hills 90210 vznikl pod rukami producentů Aarona Spellinga a Darrena Stara. První zmíněný dokonce do seriálu obsadil svou dceru - herečku Tori Spelling, která ztvárnila naivní a roztomilou Donnu Martin. Druhý zmíněný má zase “na triku” celosvětové trháky jako seriál Sex ve městě, Melrose Place a nebo nejnovější počin, který brzy bude uveden už třetí řadou na streamovací platformě Netflix – Emily in Paris.

