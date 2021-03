Hrdinové či zločinci? Bratři Mašínové se komunismu bránili se zbraní v ruce

Ctirad Mašín a Josef Mašín se za komunistického režimu stali zakladateli známé odbojové skupiny bratři Mašínové. S ní se dva mladí muži jako jedni z mála postavili komunistickému teroru 50. let. Za jejich činy je na začátku dokonce vyznamenal prezident Edvard Beneš. Aktivita této skupiny je však dodnes diskutabilní. Byli to hrdinové nebo vrazi?

Otec obou bratrů byl slavný člen protikomunistické skupiny Tři králové, Josef Vladimír Mašín. Proti nastolenému režimu tvrdě bojoval až do smrti. Když svou kasárnu odmítl vydat Němcům, začala se kolem něj stahovat mračna. Pronásledovatelé se násobili a nakonec byl obžalován za vzpouru a roku 1941 zatčen. Celý rok pak trpěl zostuzování a týrání ze strany gestapáků; na Pankráci z něj kvůli jeho nechuti podvolit se udělali mrzáka bez vlasů a s bolavými hnisavými ranami. Jeho čest však nezlomili, nikoho za tu dobu neprozradil. Popraven byl v červnu roku 1942 na Kobyliské střelnici v Praze.

Kobyliská střelnice v PrazeZdroj: profimedia.cz

Josef Vladimír Mašín chtěl mít ze svých synů čestné a uvědomělé Čechy, chlapci se však v pubertě začali vymykat kontrole. Josef se začal v záškodnickém kurzu učit všechny násilné techniky, které by se mohly hodit při přepadávání. Zanedlouho se svým bratrem a s kamarády Zbyňkem Janatou, Milanem Paumerem, Vladimírem Hradcem a Václavem Švédou vytvořili známou odbojovou skupinu. Boj z úkrytu jim však nestačil, jejich energie a nechuť k režimu je hnala k boji se zbraní v ruce. Schylovalo se k události, která odstartovala spekulace nad praktikami bratrů Mašínů.

Vše začalo v září 1951, kdy bratři kvůli zbraním přepadli služebnu SNB v Chlumci nad Cidlinou. Akce se však nevyvedla a ještě k tomu za sebou zanechali jednoho zastřeleného esembáka. Neúspěch je neodradil a na konci září se o loupež pokusili znovu, tentokrát v menší sestavě - Ctirad Mašín, Milan Paumer a Zbyněk Janata. Nafingovali dopravní nehodu a nic netušícího strážmistra Jaroslava Honzátka svázali a vzali jako rukojmího. Když je dovedl do služebny v Čelakovicích a ukázal jim zbraně, mohlo by se zdát, že dosáhli svého cíle. Mladíci se však zalekli jeho výhružek ohledně nahlášení skupiny a Honzátka uspali. Ctirad Mašín ho pak podřezal. Za přepadení a následnou vraždu nebyl nikdo ze skupiny odsouzen. Ctirad byl za úplně jiný prohřešek - za překročení hranic - poslán na dva a půl roku do vězení. Trest se mu nakonec zkrátil díky amnestii prezidenta Zápotockého. Zdroj:www.novinky.cz

Památník Josefu Mašínovi v LosanechZdroj: Mojmir Churavy / Creative Commons / CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.cs

Popsané honby za zbraněmi nebyly jedinými kontroverzními akcemi bratří Mašínů. V srpnu roku 1952 Josef Mašín a Václav Švéda přepadli v Hedvikově na Chrudimsku vůz s výplatami. Původně chtěli peníze použít na koupi motorek Jawa, které měly posloužit při odbojové činnosti. Nakonec se zjistilo, že část peněz využil Švéda na pořízení nábytku do svého bytu. Ani tato akce se pak neobešla bez obětí. Zabit byl údajný člen KSČ, účetní Josef Rošický. Jeho syn však jeho členství vyvrátil a označil skupinu Mašínů za loupežné vrahy. (Zdroj: www.armyweb.cz)

Během akcí a následného útěku do Německa bylo odbojovou skupinou zabito celkem sedm osob. Pouze dva členové z pěti, Zbyněk Janata a Václav Švéda, byli dopadeni a v Československu popraveni, stejně jako matka bratří Mašínů a její bratr, Ctirad Novák. Zbylí odbojáři se dokázali bezpečně dostat do Západního Německa a z něj do USA.

Odbojová skupina bratří Mašínů dodnes rozděluje společnost. Někdo říká, že to byli hrdinové, kteří se nebáli přímo postavit nepříteli. Jiný zase, že se stali obyčejnými vrahy neváhajícími zabít bezbranného člověka. Navíc je jím vytýkáno, že jejich akce neměly v důsledku žádný reálný dopad.