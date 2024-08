Externí autor 27. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

„Doktoři své omyly pohřbívají, architekti je pokrývají břečťanem.“ Citace amerického architekta Franka Lloyda Wrighta přesně ilustruje schopnosti této rostliny upínat se na fasády, ploty a pařezy. Jenže břečťan dokáže vyřešit i řadu zdravotních problémů. Nevěříte?

Zelené úponky, které se plazí po zdech, možná považujete za obtížný plevel. Břečťan popínavý, jak zní jeho botanický název, je však mnohem víc než jen dekorativní rostlina. Tato bylinka skrývá léčivé účinky, které lidé využívají už po staletí. Od podpory dýchacích cest přes boj s celulitidou až po posílení imunity – břečťan toho dokáže opravdu hodně.

Historie psaná zelenými listy

Břečťan popínavý (Hedera helix) je rostlina s bohatou historií. Jeho symbolika sahá až do starověkého Egypta, kde byl spojován s bohem Osirisem a nesmrtelností. V antickém Řecku a Římě byl zase zasvěcen bohu vína Dionýsovi (resp. Bakchovi) a byl symbolem věrnosti a věčného života.

„Ve středověku se dokonce věřilo, že dokáže ochránit před čarodějnicemi a zlými duchy. Proto ho lidé často pěstovali kolem svých domů,“ říká etnobotanička Ellen Hellerová. I u nás tak zůstal velmi rozšířený. Můžeme ho vidět prakticky všude – v parcích, zahradách, lesích i ve městech. „Je to velmi odolná a přizpůsobivá rostlina,“ říká zahradní architekt Petr Svoboda s tím, že v našich podmínkách je to dokonce jedna z mála stálezelených popínavých rostlin.

Zázračné účinky na zdraví

Břečťan je skutečným pokladem, pokud jde o léčivé účinky. Jeho hlavní síla spočívá v obsahu saponinů, tříslovin a flavonoidů. Tyto látky mu propůjčují řadu blahodárných vlastností.

„Nejznámější je jeho účinek na dýchací cesty,“ vysvětlují odborníci. „Působí jako expektorans, tedy pomáhá při vykašlávání hlenu. Zároveň má bronchodilatační účinky, což znamená, že rozšiřuje průdušky a usnadňuje tak dýchání. Proto je skvělý při léčbě kašle, bronchitidy nebo astmatu.“

Ale to zdaleka není vše. Břečťan má také protizánětlivé účinky, které mohou pomoci při léčbě různých kožních problémů. „Extrakty se často používají v kosmetice,“ říká britský dermatolog Otto Frazer. „Mají totiž schopnost zlepšovat mikrocirkulaci v pokožce, což může pomoci v boji proti celulitidě. Navíc nejen desinfikuje, ale zároveň stahuje a zpevňuje pokožku,“ vysvětluje lékař.

Jak břečťan používat?

Existuje mnoho způsobů, jak můžeme využít léčivou sílu břečťanu. Nejběžnější jsou různé formy extraktů a tinktur, které lze koupit v lékárnách nebo prodejnách s bylinkami. Tyto přípravky se nejčastěji užívají vnitřně při léčbě kašle a dýchacích obtíží. Pro kosmetické účely se zase často používají krémy nebo gely.

„Pokud chcete využít sílu břečťanu doma, můžete si připravit jednoduchý odvar,“ radí bylinkářka Věra Krejčí. „Stačí zalít čtvrt lžičky sušených listů vroucí vodou a nechat 10 minut louhovat. Tento nálev můžete pít 2krát denně při kašli nebo nachlazení.“ Odvar také pomáhá proti plísním na nohou, jednoduše si v nálevu chodidla vykoupejte. A dejte si pozor. Břečťan je mírně jedovatý, proto určitě nepřekračujte dávkování! Bobule se nesmí konzumovat vůbec.

Domácí mast

Pro ty, kteří by rádi vyzkoušeli léčivou sílu břečťanu doslova na vlastní kůži, přinášíme jednoduchý recept na domácí mast. Ta může pomoci při bolestech kloubů, svalů a hlavně při problémech s celulitidou:

Budete potřebovat:

- 100 g čerstvých listů břečťanu

- 200 ml olivového oleje

- 30 g včelího vosku

Listy břečťanu nakrájejte nadrobno a vložte do skleněné nádoby. Zalijte olivovým olejem tak, aby byly listy zcela ponořené. Nádobu umístěte do vodní lázně a zahřívejte na mírném ohni po dobu dvou hodin. Směs přeceďte přes jemné sítko nebo gázu. Do přeceděného oleje přidejte nastrouhaný včelí vosk a zahřívejte, dokud se vosk zcela nerozpustí. Horkou směs nalijte do čistých skleniček a nechte zchladnout. Jemně vmasírujte do pokožky 1-2krát denně. Účinky by se měly projevit po několika týdnech pravidelného používání.

