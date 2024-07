Externí autor 28. 7. 2024 clock 3 minuty gallery

Blíží se podzim a s ním i všelijaké neduhy z nachlazení. Pokud trpíte od tohoto období do jara na zahlenění, vyzkoušejte tuhle superúčinnou bylinku, která umí také ničit bakterie a zbavovat tělo všelijakých plísní.

Řeč je tentokrát o břečťanu popínavém, který je na jednu stranu jedovatý, na druhou ale léčivý. Břečťan je známý od antických dob, v nichž představoval symbol veselí. Jako věnec ho nosíval například bůh plodnosti, úrody, vína a zábavy Dionýsos. Už tenkrát se ale používal i jako léčivá rostlina.

Hedera helix

Tak zní latinský název břečťanu popínavého, což je plazivý keř s listy vyznačujícími se typickým světlým žilkováním v listech. Nejčastěji ho vidíte v zahradách, jak se pne po domech nebo stromech.

Léčivé listy

V bylinkářství se používají listy, které se suší. Obsahují spoustu zdraví prospěšných látek, z nichž nejzásadnější jsou flavonoidy, saponiny, třísloviny, glykosidy, alkaloid emetin, kyselina mravenčí, kávová, jablečná a chloregenová. Pak také rutin, cholesterin, beta-karoten, jód a další.

Respirační onemocnění

Břečťan popínavý se v bylinkářství používá jako prostředek proti onemocnění dýchacích cest už od 16. století. Listy, které se sbírají na jaře, se dokonce ve farmacii používají k výrobě volně prodejných léků. Jestliže se rozhodnete si ho natrhat sami, pozor na to, že u citlivějších jedinců mohou listy způsobit podráždění kůže. Platí, že při sběru je třeba se vyhnout plodům břečťanu, bobulím, které jsou pro člověka toxické.

Snadnější vykašlávání

Výše zmíněné látky obsažené v břečťanu napomáhají k uvolnění hlenu z dýchacích cest při zánětech horních cest dýchacích. Tím se zlepšuje jeho vykašlávání. Podobně jako jiné byliny obsahující saponiny se břečťanový list řadí k nepřímo účinným prostředkům k vykašlávání. Jde o to, že se saponiny téměř nevstřebávají. Účinek, který vede k rozpouštění hlenu, vzniká drážděním žaludeční sliznice. Stimulace je vedena nervy do centrálního nervového systému a odtud k sliznicím dýchacích cest, kde dochází ke zvýšené produkci tekutého sekretu.

Antibakteriální a protiparazitický

Látky obsažené v břečťanu nabízejí i antibakteriální a méně využívané protizánětlivé účinky. Kromě toho působí i proti parazitům.

Plísně

Nijak příjemné není plísňové onemocnění nohou, které se poměrně zdlouhavě léčí klasickými medikamenty. Pokud tedy dáváte přednost bylinkám a máte přístup k břečťanu, natrhejte si hrst listů, tu pokrájejte, vložte do hrnce a zalijte horkou vodou. Nechte odstát do druhého dne. Slijte do příručního umývadla a chodidla si v odvaru omývejte.

Čaj a sirup z břečťanu

Na zahlenění a kašel můžete užívat čaj nebo sirup z břečťanu. Příprava čaje je velmi jednoduchá, stačí, když pokrájíte hrst břečťanových listů, vhodíte je do kastrůlku s vodou a necháte chvíli povařit. Tak bude výsledný nálev silnější. Odvar následně přecedíte a můžete pít.

Sirup se připravuje za studena. Budete potřebovat sklenici, břečťanové listy a cukr. Listy pokrájíte a vrstvíte do sklenice. Jednotlivá patra střídáte s vrstvou cukru. Na poslední vrstvu můžete přidat lžíci alkoholu kvůli dezinfekci. Necháte stát na teplém místě. Po pár dnech se cukr rozpustí a listy pustí šťávu. Tu následně scedíte a užíváte po lžičkách.

Zdroje: pardubice.rozhlas.cz, bylik.cz, www.avonizdravim.cz, www.bylinkyprovsechny.cz