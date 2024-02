Březen je bránou do jarního období, příroda se začíná probouzet a v nás narůstá nová životní energie. Počasí nás láká ven za sportem a výlety. Jaro milují všichni. Někteří z nás ale nebudou mít v tomto měsíci takové štěstí. Která znamení nečeká úplně nejšťastnější horoskop?

Oproti lidem, kteří si budou užívat jarního sluníčka, známe tři znamení zvěrokruhu, která budou v březnu čelit smůle. Osud je bude zkoušet a bude potřeba toto období ve zdraví a pohodě přečkat. Kterých znamení se to týká, a na co by si měli dát tito lidé pozor, vám prozradí tento článek.

Blíženci

Toto komunikativní znamení je známé svým smyslem pro humor a kreativitou. Na jednu stranu přinese březen Blížencům spoustu energie, ale na druhou bude potřeba šetřit si právě své síly. Dejte si pozor na svou neklidnou a přelétavou povahu. V práci si jděte za svým a soustřeďte se.

Buďte opatrní na chyby v zaměstnání, mohlo by vám to profesně uškodit. Pozor si dejte ale zejména na své tělo, je sice skvělé, že jste se odhodlali sportovat, ale všeho s mírou. Hrozí vám právě fyzické zranění. Konkrétně ve druhé polovině března si můžete poranit horní končetiny.

Rak

Pro citlivé Raky bude březen riskantním obdobím. Budou náchylnější k nachlazení, proto by se neměli přetěžovat, zvlášť když mají spoustu plánů. Dávejte si pozor na své finance, jsou tento měsíc v ohrožení. Zejména kvůli vaší důvěřivosti jste v hledáčku podvodníků.

S jarem vás bude trápit únava a vyčerpání, proto na sebe buďte opatrní a nepřeceňujte své síly. Upřímně se tento měsíc bez výčitek vyhněte sportům a větší aktivitě. Smůla má spadeno na vaše průdušky, proto se zaměřte na své zdraví a v chladném počasí raději zůstaňte hezky v teple doma.

Čím víc přijímáte, že se vám smůla lepí na paty, tím více takových nešťastných událostí bude přicházet.

Kozoroh

Vytrvalý a seriózní Kozoroh nebude mít tento měsíc štěstí ve vztazích. Bohužel jste neinvestovali své city do vhodného protějšku a budete se s tím muset vypořádat. Váš smutek a pocit, že zůstanete navždy samy, vám ale nebude přitahovat do života nic hezkého.

Proto nic nevzdávejte. Celý měsíc pro vás bude plný změn. Dejte si však pozor na náhlé zvraty k horšímu. Na případné problémy byste měli být připraveni jak psychicky, tak finančně. Raději se nepouštějte v tomto období do žádných větších rozhodnutí.

