Jak dopadly děti prezidenta Brežněva: Syn i dcera skončili oba moc špatně

"Celý svět ke mně chová respekt, jen vlastní rodina mi působí bolest," svěřil se na jednom večírku Leonid Brežněv svému kolegovi. První tajemník ÚV KSS mohl svým dětem poskytnout skvělé zázemí i to nejlepší vzdělání. Problém byl, že o to vůbec nestály.

Pohodlný Jurij

Jurij Brežněv (1933-2013) nevykazoval žádné politické ambice a nijak se nedral do popředí. Pohodlně užíval výhod, které mu tatínek zařídil, a po většinu času se oddával popíjení alkoholu. Syn prvního tajemníka ovšem nemohl strávit život na gauči, takže zasedl v Ústředním výboru Komunistické strany Sovětského svazu. Netřeba dodávat, že k dosažení této vysoké pozice nemusel vykonat vůbec nic.

Jeho pád nastal až po otcově smrti během Gorbačovovy perestrojky. Jurij byl v roce 1988 zatčen a obviněn z korupce. Do vězení sice nastoupit nemusel, ale jeho majetek propadl státu. Po zbytek života dostával jen skromnou penzi a v politickém životě se napříště odmítal jakkoli angažovat.

Nezkrotná Galina

Jurijova sestra Galina (1929-1998) připravila rodičům chvilky ještě pernější. Tvrdohlavost projevila už v dětství, kdy odmítla nastoupit do komsomolu. Otec si přál, aby studovala univerzitu, ale dcera ho zklamala. Místo studií se v 19 letech provdala za cirkusového umělce a utekla z domu. Brzy nato se jí narodila dcera Viktoria, která už zůstala jejím jediným vlastním dítětem.

Manželství vydrželo obdivuhodných deset let, než se Galina rozhodla pro rozvod a provdala se podruhé, tentokrát za jistého iluzionistu Igora. Tento svazek však trval pouhých devět dní a z popudu samotného Leonida Brežněva byl nakonec zcela anulován. Otec Galinu přinutil, aby začala žít spořádaný život a vybrala si manžela z řad výše postavených, zajištěných mužů.

Trochu to připomínalo pohádku, kde si princezna vybírá prince z celého houfu zájemců. Galina se pasovala do role princezny vskutku rozmarné, neboť ukázala na Jurije Čurbanova, který byl již ženatý a měl děti. Otec ale jejímu přání vyhověl, vyvolený "princ" se rozvedl a byla další svatba.

Galina ve zlaté kleci Kremlu propadla nové vášni: diamantům. Nikdo nevěděl, odkud všechny ty krásné šperky bere, až se jednoho dne provalilo, že je dostává od tajných kontaktů od policie. Šlo prý o cennosti zabavené lupičům. Důkazy pro toto obvinění ale neexistovaly.

Strmý pád

V roce 1988 byl z korupce obviněn nejen Brežněvův syn Jurij, ale také jeho švagr Ćurbanov. Podle obžaloby přijal úplatky ve výši, která se rovnala 270 ročním platům průměrného sovětského dělníka. K výslechu byla tehdy předvolána také Galina, aby vysvětlila své podivné obchody s diamanty. Jako dcera zesnulého státníka však byla opět propuštěna na svobodu a nic se jí neprokázalo.

Se zchudlým Čurbanovem se poté rozvedla a ve svých 64 letech se provdala počtvrté a naposledy. Jejím novým manželem byl 29letý mladík. Nejspíš to mezi nimi příliš neklapalo, protože se Galina čím dál více utápěla v alkoholu, až ji dcera umístila do psychiatrického zařízení. Zde poté nezkrotná Brežněvova dcera zemřela ve věku 69 let.



