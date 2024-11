Externí autor 19. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Kdo si myslel, že s tím, že Bridget porodila dítě, se konečně konal velký happy end a ona poklidně zestárne po boku milovaného manžela Marka Darcyho, byl na omylu. Do kin se žene další díl, a to už čtvrtý. Jmenovat se bude „Láskou šílená”. Otázkou je, zda je to dobře či špatně.

O co tedy v dalším pokračování o roztržité Britce půjde? I pro tento díl posloužila jako předloha kniha spisovatelky Helen Fielding. V originále se jmenuje „Mad About The Boy”, do češtiny ji přeložili jako „Láskou šílená”. A nezačneme vůbec zvesela.

Bridget totiž přijde o svou životní lásku, sexy právníka Marka Darcyho. Rázem se z ní tedy stane samoživitelka a nebyla by to „legrace”, kdyby se jí do cesty nepřimotalo něco dalšího. A je to samozřejmě chlap. Oprava, dva chlapi.

Fanynky Colina Firtha musí zamáčknout slzu

Ti, kteří tedy prahli po Colinu Firthovi, zamáčknou slzičku, nicméně chystá se prý jiný velký comeback, a to v podobě proutníka Daniela Cleavera, který byl tak nějak zabit, ale v Hollywoodu umí lidé vstávat z mrtvých, a kdo jiný by to měl zvládnout lépe než Hugh Grant.

close info Alphacoders zoom_in Modrooký Hugh Grant s podmanivým úsměvem si získal srdce milionů diváků

Kromě toho, že tedy Bridget bude muset řešit “staré šrámy” se bude potýkat s dalším “problémem”. Tím “problémem” bude třicetiletý zajíček, který jí zřejmě značně pomotá hlavu. A není se čemu divit, nejspíš by se tak stalo u spousty dam. Bude ho totiž hrát vycházející britská hvězda, koloušek, kterého můžete znát například z oblíbeného seriálu Bílý lotus, herec Leo Woodall.

Čtvrtý díl o Bidget a jejích životních trampotách si vzal pod režisérskou taktovku Michael Morris, který má na svém kontě například drama Pro Leslie. Před ním do režisérského křesílka usedly Sharon Maguire a Beeban Kidron, Morris bude tedy první muž, který se postará o „holčičí drama”.

Schytala to hlavně herečka Renée Zellweger

Je tedy velké očekávání, jak to celé dopadne. To se dozvíme příští rok na den svatého Valentýna, kdy má tento snímek vtrhnout do kin. Někteří jásají, jiní pláčou. Ačkoliv oba tábory Bridget milují, a nebo možná právě proto, panují zde obavy, zda už toho není zkrátka moc. Ostatně tyto pochybnosti se objevily už u dílu třetího, kdy se internet zaplavil komentáři, že Bridget už není Bridget. A schytala to hlavně její představitelka Renée Zellweger. Ale o tom až později.

„Bridget Jones je nejlepší romantická komedie všech dob. Proč ničit tak dokonalý milostný příběh?“, „No, jestli je to pravda a oni zabijí Marka Darcyho – já na to rozhodně koukat nebudu! Mám ráda šťastné konce a TOHLE není správné! Konec!“ strhla se doslova vlna s ne příliš pozitivními komentáři v diskuzi na webu Daily Mail.

close info Profimedia.cz zoom_in Deník Bridget Jones

Nechala si toho s obličejem udělat už moc

Lidé si dále stěžují na to, že nepotřebují, spíš dokonce nechtějí nekonečná pokračování ať už filmů nebo seriálů, která navíc mnohdy zabijí jejich oblíbené postavy (Sex ve městě) nebo nekončí dobře. Volají po happy endech, které by jim pomohly si odpočinout od jejich reálného života. A to přesně splňovaly první dva díly. Nicméně Hollywood se neptá a kasičky losangeleských producentů už vůbec ne.

Nyní se ovšem dostáváme k tomu, co asi fanoušky Bridget ale rozčiluje nejvíc. Je to samotná Bridget, tedy přesně její představitelka herečka Renée Zellweger. „Nechala si toho s obličejem udělat už moc, už nevypadá jako Bridget Jones. Navíc už nemá ten samý přízvuk,“ pokračují stížnosti v diskuzi na konto, že Zellweger už nevypadá jako Bridget v prvním díle, kde ji lidé milovali takovou, jaká je. Stejně, jako Mark Darcy.

Jak moc se herečka změnila se můžete podívat v naší galerii.

